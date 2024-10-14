新华社南京10月12日电（记者陈圣炜）记者12日从中国中车了解到，我国自主研发的全球最大功率漂浮式风电机组“启航号”，日前在江苏省盐城市射阳县成功下线。

据了解，该风电机组功率等级达到20兆瓦，是全球功率最大的漂浮式风电机组。风轮直径达260米，扫风面积53100平方米。单机年输出清洁电能可达6200万度，能满足约3.7万户家庭一年的用电需求，相当于节约燃煤2.5万吨，减少二氧化碳排放6.2万吨。

此外，半潜式漂浮平台加系泊系统技术的设计，可将风力发电的疆域拓展到更为广阔的深蓝远海。据介绍，该风电机组还运用了多种智能控制、智能传感等技术，可实现实时监控，运行更稳。

“传统的海上风机是安装在相对固定的基础上，漂浮式风机会增加额外的自由度，风机平台会随着波浪摆动。目前来看，漂浮式风电是代表未来风电发展的重要技术方向。”中车启航新能源技术有限公司副总经理王靛说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经