科技日报福州10月13日电 （记者谢开飞 通讯员刘碧云）13日，记者从福建省农业科学院食用菌研究所获悉，该所近日联合鲁东大学、生态环境部南京环境科学研究所等单位，在武夷山国家公园发现一大型靴耳属新物种，命名为头囊靴耳。相关成果发表在国际真菌期刊《真菌杂志》上。

国家食用菌种质资源库（福建）负责人、福建省农业科学院食用菌研究所所长曾辉介绍，该物种主要识别特征为菌盖白色，表面具半透明条纹，非水浸状，菌褶边缘光滑，担孢子宽椭圆形至水滴状，表面具不规则疣突，存在锁状联合。

据悉，国内对于靴耳属物种的研究起步较晚，中国仅发表16个靴耳属新物种。由于该属物种子实体较小，宏观差异不明显，标本观察解剖难度大，可用分类特征较少，导致该属的分类学研究相对滞后。

曾辉表示，头囊靴耳在宏观形态上与大多数靴耳属物种差异不明显，但通过细致的形态学和分子系统学分析，证实该物种明显区别于已知种。头囊靴耳的发现，不仅是对武夷山国家公园生物多样性的又一补充，也是对中国靴耳属隐存物种多样性的探索。

(责编：王震、陈键)

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