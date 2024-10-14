罗云鹏

《黑神话：悟空》不仅带火了游戏产业和文旅，也再度凸显出国产软件的重要性。科技日报记者近日了解到，在研发全生命周期，《黑神话：悟空》都“跑”在腾讯自研敏捷协作平台（TAPD）上。目前我国游戏公司营收排行榜前五十的企业中，超80%在使用TAPD。这一平台有助于解决精品游戏制作过程中多部门协作管理难题。

近年来，国产软件产业“硬实力”逐步提升。工业和信息化部数据显示，今年前8个月，我国软件业务收入85492亿元，同比增长11.2%，利润总额10226亿元，同比增长9.8%。

中国软件行业协会常务副秘书长陈宝国认为，我国软件产业正加速步入迭代升级、群体突破的关键时期。

夯实技术根基

软件产业至关重要，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业。

“如果芯片或硬件设备是计算的‘躯体’，那软件就是‘脑袋’。”腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群首席执行官汤道生在腾讯全球数字生态大会上说，“软件往往定义了硬件发展的方向，让硬件设备释放出更大价值。”

国家信息中心公共技术服务部政务发展规划处处长王晓冬曾表示，基础软件主要包括操作系统、数据库等，是整个软件产业的技术根基，也是抢抓数字化发展机遇的关键要素。

近年来，随着5G、云计算、大数据、大模型等技术迅速发展，国内软件产业正为市场带来更多红利。“国产软件企业早年侧重应用开发，现在更多扎根在更底层、更基础的操作系统、分布式云计算、网络安全与人工智能（AI）等核心领域，技术水平与国外领先的软件科技企业对齐，而且更符合国内客户需求，性价比更高，能为客户带来更优质的服务体验。”汤道生说。

促进产业创新

在诸多领域，国产软件已深植产业链体系，不断促进产业创新。

以汽车产业为例，重庆长安汽车股份有限公司董事长朱华荣介绍，从最初车载微信率先上车，到如今共同打造行业首发的AI智能体、联合开发海外生态产品，长安汽车和腾讯云持续基于自研的端云一体操作系统，创造了汽车行业与互联网科技企业合作的典范。

在制造业领域，电气机柜领域企业万控智造股份有限公司利用腾讯混合云打造“万智云”平台，让企业链上下游资源的协同共享能力极大提升。比如，在港珠澳大桥建设过程中，“万智云”高效协调多个工厂生产，助力800台电气机柜订单在短时间内完成交付。

过去，工业仿真软件长期被国外软件巨头垄断，国内企业面临高昂的授权费用和技术壁垒。时下，国产工业仿真软件正在崛起。今年4月，深圳十沣科技有限公司发布两款固体力学仿真软件，可助力工业企业创新产品、提升效率、控制成本。该公司总经理张日葵说：“工业仿真软件都是‘用’出来的，要一步步沉淀积累，没有捷径可走。”

尤其值得关注的是，国产操作系统鸿蒙原生应用在深圳遍地开花。今年3月，《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》发布，深圳成为全国首个发布政策支持鸿蒙原生应用发展的城市。随后，全国首个鸿蒙生态创新中心在深圳成立。目前，深圳已有200款以上应用完成鸿蒙原生应用开发，覆盖快递物流、新闻信息、企业服务、金融投资、生活娱乐、交通出行等多个领域。

“我们将服务好每一位参与鸿蒙生态共建的伙伴，全力投入资源，助力大家高效完成鸿蒙原生应用开发，共建共享万物互联的新生态。”华为终端云开发者服务与平台部总裁望岳说。

(责编：王震、陈键)

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