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九部门发文要求做好今年秋粮收购工作

2024年10月14日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者李栋）随着新季秋粮陆续收获上市，国家有关部门对秋粮收购工作作出安排部署。近日，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、农业农村部等九部门联合发布《关于切实做好2024年秋粮收购工作的通知》（下称《通知》）。

《通知》提出，要更多采用市场化方式和手段，推动形成主体多元、购销踊跃、流通顺畅的粮食市场良好局面。要加强收购工作统筹组织、深化粮食产销合作、健全粮食市场化融资机制、充分发挥交通物流保通保畅工作机制作用、做好粮食供销运的跟踪监测和协调、深入推进优质粮食工程，着力营造公开透明、规范有序的市场环境，切实提高各类主体入市收购积极性，提高粮食流通效率，持续增强粮食收储保障能力。

为全力保障农民售粮顺畅，确保“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。《通知》要求，要加强粮食市场监测预警，统筹考虑玉米、稻谷、大豆等秋粮品种生产形势和市场走势；加强中央和地方各级储备协同运作，合理把握收储轮换时机、节奏和力度；加强产购储加销全链条协同保障和粮食应急保障体系建设。紧紧围绕农民售粮实际需要，创新服务方式，进一步加大预约收购推广应用力度，让售粮农民少跑腿、少排队、快售粮；要发挥粮食产后服务中心作用，帮助农民减损增收。

针对可能发生的雨雪冰冻等灾害天气，《通知》提出要提前研究制定应对措施和应急预案，一旦发生灾害天气，第一时间出台针对性措施，及时优化收购安排，最大程度降低因灾损失。

监管方面，《通知》指出，要聚焦售粮款支付、质价政策执行、质量安全检验、粮食收购称重计量等问题多发环节，突出检查重点，严厉打击违法违规问题。充分发挥“12315”“12325”热线“前哨”作用，强化跨部门协同联动，结合实际开展联合执法检查，形成监管合力。

“预计今年秋粮旺季收购量在2亿吨左右，与上年总体持平。”国家粮食和物资储备局粮食储备司相关负责人表示，下一步，将聚焦农民售粮需求，做好政策咨询、信息发布、预约收购等各项服务，不断提升农民售粮满意度。及时在符合条件的地区启动稻谷最低收购价政策，确保农民“种粮卖得出”。

(责编：乔业琼、吕骞)
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