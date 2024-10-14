王昊男 戴林峰

入夜，北京亮马河畔“染”上了斑斓色彩。

两岸灯光璀璨，水面波光潋滟，游船犁开细浪，如在画中畅行，绵延6公里的光影秀美轮美奂，沿途二十四桥十八景尽收眼底。作为大运河文化带的重要组成部分，亮马河古时承担漕运职能，如今串起三里屯、燕莎、蓝色港湾三大商圈，联通首都中心城区和城市副中心，勾勒出城与水和谐交融的滨河生态。

谁能想到？如今这道靓丽的城市风景线，一度淤泥堆积、杂草丛生。2019年，朝阳区启动亮马河国际风情水岸建设，此次改造提升不局限于河道“线”的梳理，而是拓展到了“面”上整合，从单一的水质治理转向联动打造绿意空间。

河、岸、桥、景多维共治，慢行连通、景观亮化、旅游通航等六大工程陆续展开，亮马河变身80万平方米的滨河公园，进而串起了沿岸23个小区，居民“推窗见绿、推门见景”，在家门口找到了“诗与远方”。

船在水上游，人在景中走。2021年7月，亮马河夜游航线面向公众开放，泛舟亮马河渐成文旅新场景。游客们登船点茶、行船赏音乐会、水上品鉴珠宝、举办咖啡拉花等展示活动，将生活和消费场景延伸到了水上，氤氲着独特的文化味和烟火气，模糊了城市与自然的边界。

以舟为媒，消费活力持续释放。亮马河两岸企业由过去的“背河经营”转为“拥河发展”，形成休闲生活、活力商业、文旅消费、艺术生活等4个相互关联又各具特色的商业片区。水岸、绿地、建筑无缝衔接，文化、旅游、消费相互融合。去年，亮马河周边商业收入约40亿元，同比增长37％。

靓起来的亮马河，一水连接古今，也奔涌着面向未来。借鉴亮马河治理理念和经验，朝阳区陆续启动通惠灌渠、北小河、坝河河道治理和滨水空间建设工程。预计到2035年，北京的滨水慢行系统将达1109公里，蓝绿交织、水城共融的滨水花园城市景象渐成现实。

(责编：王震、陈键)

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