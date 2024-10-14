人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高质量发展调研行｜从一条轴线看古都文化的传承与发展

施芳
2024年10月14日09:30 | 来源：人民日报客户端
小字号

铛铛、铛铛……南来北往的人们坐上观光车，仿佛行进在长长的时空隧道，真切感受着古都的历史与当下。

北起钟鼓楼，南至永定门，全长约 7.8 公里，北京中轴线是世界现存最长、保存最为完整的古代城市轴线，被誉为北京老城的灵魂和脊梁。

今年7月，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”被列入《世界遗产名录》。至此，中国世界遗产总数达到59项。

自2012年被列入《中国世界文化遗产预备名单》，历时十二年的申遗之路，一批法律法规公布，一批文物建筑得到腾退、修缮，公众参与理念逐渐深入人心，古都保护与人们的美好生活相得益彰，向世界展现了独一无二的北京中轴线，也凸显了世界文化遗产保护的“北京经验”。

“前后起伏”的建筑形态、“左右对称”的空间布局、“一贯到底”的雄伟气势……始建于13世纪，形成于16世纪，历经七百余年，北京中轴线承载的是一个古今交融的大国首都绵延不绝的历史文脉。

北京中轴线也是“活”的遗产，它一直生长在市民百姓的生活之中，并在人们的精心呵护之下生机勃勃地走向未来。

历史与当下，自然与人文，在这条线上交织交融，延续着灿烂的文明，开创着美好的未来。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：低成本信贷资金要直达基层
　　人民网北京10月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。国家金融监督管理总局副局长丛林在会上表示，低成本信贷资金要直达基层，打通惠企利民的“最后一公里”。…
四季度如何帮扶企业拓展市场、释放活力？工信部回应
　　10月14日，国新办举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。工业和信息化部副部长王江平在会上表示，四季度，工信部将会同相关部门推出一批促消费、扩内需的具体举措，帮扶企业拓展市场、释放活力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部