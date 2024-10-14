施芳

铛铛、铛铛……南来北往的人们坐上观光车，仿佛行进在长长的时空隧道，真切感受着古都的历史与当下。

北起钟鼓楼，南至永定门，全长约 7.8 公里，北京中轴线是世界现存最长、保存最为完整的古代城市轴线，被誉为北京老城的灵魂和脊梁。

今年7月，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”被列入《世界遗产名录》。至此，中国世界遗产总数达到59项。

自2012年被列入《中国世界文化遗产预备名单》，历时十二年的申遗之路，一批法律法规公布，一批文物建筑得到腾退、修缮，公众参与理念逐渐深入人心，古都保护与人们的美好生活相得益彰，向世界展现了独一无二的北京中轴线，也凸显了世界文化遗产保护的“北京经验”。

“前后起伏”的建筑形态、“左右对称”的空间布局、“一贯到底”的雄伟气势……始建于13世纪，形成于16世纪，历经七百余年，北京中轴线承载的是一个古今交融的大国首都绵延不绝的历史文脉。

北京中轴线也是“活”的遗产，它一直生长在市民百姓的生活之中，并在人们的精心呵护之下生机勃勃地走向未来。

历史与当下，自然与人文，在这条线上交织交融，延续着灿烂的文明，开创着美好的未来。

(责编：王震、陈键)

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