李建广 戴林峰

“红黄金碧，青瓦素墙”，重建后的北京西城区桦皮厂胡同8号楼静静伫立。居民家，锃亮的瓷砖、明亮的客厅，大大的飘窗映入眼帘。

桦皮厂胡同8号楼建于上世纪70年代，基础结构老化，居民改造意愿强烈。老房子焕新谈何容易，何况整栋楼原拆原建，这在北京西城区还是首次。

原拆原建怎么办？当地成立专班，对改造项目重新规划，街道和住建等十多个部门共同发力，先后打通资金、税费、不动产登记等一系列改造的难点堵点。

原址上怎么重建？依托中建海龙科技的混凝土模块化集成技术，建筑从工地搬进工厂，解决了现场施工难的问题，3个多月即建成封顶。工厂生产和现场施工双线并行，90%以上建筑工序由产业工人在工厂完成，相较传统建造方式减少75%的建筑垃圾排放，减少25%材料浪费，实现了“像造汽车一样造房子”。居民由衷点赞：“厨卫空间更大，户型更好。”

今年，北京推动老旧小区综合整治300个，启动危旧楼房改建（简易楼腾退）20万平方米。里外焕新的家，门前新铺的路，街角遇见的绿，古韵与新貌相融共生的胡同……城市蝶变，生活更美。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经