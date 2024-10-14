王洲 柯仲甲

北京，有着3000多年建城史、800多年建都史的古都。

胡同，古都北京的“城市名片”，历史文化的重要载体。

今年，北京中轴线申遗成功，位于中轴线最北端的钟鼓楼地区比起往日更聚起了人气儿。作为距离中轴线最近的胡同之一，钟楼湾胡同吸引越来越多游客前来“CityWalk”。

“京味儿”十足的钟楼湾，是历史的积淀，也离不开现代化的保护。为助力中轴线申遗，近年来东城区启动以钟楼湾胡同为纽带的钟鼓楼紧邻地区环境综合整治提升项目。腾退、置换、拆违；勘定历史格局、传统风貌保护、第五立面改造、排水管线改造、“多杆合一”“箱体三化”……钟楼湾胡同地区的私搭乱建、绿地狭小、设施占道、坑洼积水等问题整治成效显著。

如今漫步钟楼湾胡同，墙面、地砖、灯杆、架空线、朱门灰瓦、绿荫鸟鸣，每一处细节都氤氲着老北京味儿，承载着城市记忆。

有名的胡同三千六，没名的胡同赛牛毛，变化的不仅是钟楼湾胡同。2017年至今，北京市已先后开展两个轮次背街小巷环境整治提升三年行动，实现了对以胡同为代表的全市4000余条背街小巷的全面提升。万千胡同成了体验京味传统生活的“打卡热点”，也成为街区活力持续迸发的动力源之一。

北京的老城保护，既是与时间的赛跑，更是对历史的尊重。进一步处理好保护与利用、物质与非物质文化遗产、传承与创新的关系，北京老城必将成为保有古都风貌、弘扬传统文化、具有一流文明风尚的世界级文化典范地区。（李明瑶参与采写）

(责编：王震、陈键)

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