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融入经济发展全局 绿色金融服务美丽中国建设

人民网记者 黄盛
2024年10月14日10:24 | 来源：人民网
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贺兰山下，黄河岸边，银川市灵武电厂两座灰白的间冷塔在阳光下显得高大耀眼。该电厂在金融贷款的支持下，积极探索清洁低碳转型的方式。

三闽大地，林深水美，独特的湿地环境让晋江成为众多野生动植物的“家园”。当地林业局在湿地生物多样性保护保险的助力下，为意外等灾后及时减损、湿地生态修复提供金融支持……

随着“双碳”目标的提出，绿色低碳转型成为各行各业发展的重要方向。为支持绿色低碳转型发展，绿色金融不断发力，在助力国家和地区绿色发展中发挥了重要作用。

如何进一步以绿色金融高质量发展助力美丽中国建设？在近日中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合印发的《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》（以下简称《意见》）中，加大重点领域支持力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面，成为重点发力的方向。

中国人民银行有关部门负责人表示，推进美丽中国建设需要统筹推进能源和产业结构调整、污染治理、生态保护等多个方面，涉及行业多、投资周期长、融资需求大，发展绿色金融是服务美丽中国建设的客观需要，也是金融高质量发展的重要着力点，因此《意见》旨在推动健全金融支持美丽中国建设的政策体系。

据记者了解，早在“双碳”目标提出之前，我国对绿色金融工作就已经高度重视。2016年，中国担任二十国集团（G20）主席国，首次将绿色金融引入G20议程。此后，在我国积极倡导和推动下，绿色金融连续纳入G20峰会重要议题，为加速绿色金融国际主流化进程和全球绿色金融治理作出卓越贡献。

当前，我国基本确立了“三大功能”“五大支柱”的绿色金融发展政策思路，在引导绿色投资、促进产业绿色转型、优化能源结构、支持污染防治、保护环境、应对气候变化等方面发挥了重要作用，金融助力绿色发展取得积极成效。

如何持续完善绿色金融标准体系？中国人民银行原行长易纲在10月13日表示，面对各行业、各领域低碳转型的新趋势、新变化，既要做好“增量”，加快转型金融标准体系建设，制定出台统一的金融机构和金融业务碳核算标准，为满足高碳行业低碳转型的合理融资需求提供依据。还要注重优化“存量”，着力提高绿色分类标准的全面性和统一性，为更多绿色金融资产的价值评估提供更加严谨科学的标准依据。

中信建投证券政策研究组首席分析师胡玉玮认为，绿色金融发展的政策思路，通过一系列拆解量化指标来实现碳达峰、碳中和目标。银行、保险、基金和信托等金融机构应根据自身特点，采取相应措施扎实推进绿色金融发展，如优化内部管理制度、完善信贷审批流程、提高绿色项目评估认证能力、加强绿色金融相关风险管理、建立绿色金融考核评价体系、丰富绿色金融产品和服务供给、建立气候变化相关风险评估预测模型、支持重点行业和领域绿色转型、加强环境风险评估等。

这其中，多元化的绿色金融产品和服务是满足市场参与主体多样化需求、丰富和优化绿色金融市场供给结构的重要基础。为此，《意见》中提到了支持美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复四大重点支持领域。中国人民银行有关部门负责人表示，上述领域资金需求量巨大，通过强化绿色金融产品和服务，支持环保和绿色低碳技术研发、基础设施改造和工艺流程优化等，能够获得较好的市场收益，相关项目具备一定的商业可持续性，满足按照市场化原则给予金融支持的条件。

也有业内人士表示，提高绿色金融服务质量，还需要通过细化标准要求、开展专项培训等，指导金融机构在支持美丽中国建设重点领域的同时，重点关注绿色贷款、绿色债券的真实环境效益，强化环境信息披露，确保资金投向符合绿色低碳发展要求。

(责编：乔业琼、吕骞)
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