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激发经营主体活力 市场监管总局多措并举助企发展

2024年10月14日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者郝帅）14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。

国家市场监管总局局长罗文表示，9月26日，中央政治局召开会议，对下一步经济工作部署了一揽子增量政策。9月29日，国务院常务会议专题部署了相关落实工作。党中央、国务院的一系列决策部署，充分体现了认真对待企业关切、更大力度激发经营主体活力的鲜明导向。

会上，罗文就助企帮扶的具体政策措施介绍了六个方面工作：

一是精准扶持不同经营主体发展。要着力解决小微经营主体在生产经营中面临的实际困难，持续加大对个体工商户的分型分类精准帮扶力度。要推动平台企业和平台内的商户共同发展、协调发展，抓紧出台引导平台企业发挥流量积极作用、扶持中小微经营主体发展的具体措施。切实帮助具有一定优势的中小企业提升创新能力和专业化水平，加快推动专精特新中小企业和“小巨人”企业高质量发展。

二是有力有效减轻企业负担。要在降低制度性交易成本上加大力度，大力推进“高效办成一件事”的改革，推动企业办事由“多地、多窗、多次”向“一地、一窗、一次”转变。要在减轻企业负担上狠下功夫，聚焦重点收费主体、重点行业领域，组织开展涉企违规收费专项检查和重点抽查，加快违规收费退费进度，让企业尽快得到实惠。要在健全涉企收费长效监管机制上持续发力，推动修订保障中小企业款项支付条例，切实维护企业合法权益。

三是要营造公平竞争的市场环境。针对地方保护、市场分割等问题，将出台和实施更有刚性约束的制度措施。加快推进《反不正当竞争法》的修订进程，预防和制止不正当竞争行为。深入抓好《公平竞争审查条例》实施，推动清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施，进一步释放我国超大规模市场潜力。大力推进市场秩序综合治理，重点整治侵犯知识产权和商业秘密、制售假冒伪劣商品等违法行为，以良好的市场秩序增强企业发展活力。

四是强化对经营主体的要素保障。金融监管总局将着力推动金融机构加大对实体经济的支持力度，加快完善支持小微企业融资协调工作机制，帮助缓解小微企业融资困难问题。市场监管总局将会同有关部门创新实施质量融资增信政策，推广以企业技术能力、质量资质等为依据的增信机制，提高小微企业的融资可得性和便利性。工业和信息化部将积极为中小企业提供人才引进、融资对接、数字化赋能等一站式服务，切实帮助企业降本、增效、提质。

五是坚决维护经营主体的合法权益。加快推动出台《民营经济促进法》，对民营经济平等对待、平等保护，为非公有制经济发展营造良好环境。落实好《优化营商环境条例》，按照既要“放得活”又要“管得住”的要求，针对妨碍市场公平准入、限制企业跨区迁移等问题，尽快研究提出切实有效措施，回应经营主体关切。深入推进涉企法律法规政策评估清理，全面清理歧视和区别对待不同所有制、规模和地域企业的各类规定。

六是严格规范涉企执法监管行为。司法部将进一步加强涉企行政执法监督，积极推进严格规范公正文明执法，大力整治行政执法突出问题，加强涉企执法诉求沟通机制建设，加大涉企行政复议案件办理力度，推动行政机关依法履职、依法行政。市场监管总局将加快出台推行服务型执法具体举措，制定行政执法行为规范，更多运用提醒告诫、行政指导等柔性措施，将服务贯穿于监管执法全过程、各环节，科学引导企业依法合规经营。

(责编：郝帅、吕骞)
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