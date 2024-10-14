10月12日，以“智焕新生 共创AI+时代”为主题的2024中国移动全球合作伙伴大会在广州开幕，科技创新、行业应用、低空经济等展区亮点纷呈。中国移动携手近200家企业，围绕人工智能及产业创新、低空经济等战略性新兴产业方向，以及AI终端、移动爱家、自智网络等热点话题进行探讨和分享。

“七海五陆”实现全球大连接。展会现场，九天大模型体系通过AI+机器人及AI+沉浸内容两大体验专区，全方位展示模、数、算、台、用等体系化服务。中国移动APP“灵犀”智能体，作为九天大模型之后首个完成备案的大模型应用，能在现场展示如何通过一句话指令，智能唤起内外部应用，实现一站式服务，让大众体验到真正的智能化便捷。

据悉，目前，中国移动已实现海陆缆无缝隙覆盖的全球领先网络，国际传输总带突破150T，全球拥有超过90条的海缆资源，拥有跨境陆地传输系统直接连接至中国周边9个国家及地区，形成“七海五陆”海陆缆通道。

坐上eVTOL飞行器，穿梭智算未来。在低空经济展区，参展观众纷纷亲自进入eVTOL飞行器，仿佛置身于未来城市、海洋与森林之间，通过各省市航拍风光，亲身体验空中交通的新奇与便捷。现场也围绕飞行监管、应急通信、物流配送、机场安防、医疗急救等十大低空网联应用场景，展示中国移动可规模复制的N个应用解决方案。

与此同时，“一体化算力网络调度平台”和“智算中心技术装备（微模方）”正引领算力网络的新一轮变革。一体化算力网络调度平台依托算网基础设施、算力并网和算网大脑，实现了泛在算力汇聚和全局智能调度，极大地提升了算力资源利用率，为产业数智升级提供了强大动力。而智算中心技术装备（微模方）则以其高效、智能的特点，为算力网络的发展注入了新的活力。

化身虚拟驾驶员，带机器狗一起寻“宝”。本次大会中国移动展区将AI元素加满，并将“宝藏”隐藏在众多展区之中，吸引观众前去寻“宝”。在移动爱家展区，聚焦家庭场景而打造的自主IP人形机器人家族正与观众们互动，赋予机器人以生活萌宠、家庭摄影师、生活助理等角色。机器狗轮式机器人、人形机器人还在现场展示如何帮助主人完成快递寄取件、Vlog 拍摄、吃药通话提醒、厨房清洁、餐点制作等任务。

在元宇宙空间里，“一梦入大唐”的沉浸式体验正带领大家感受盛唐文化的魅力。在AI智能座舱展项现场，现场观众正亲身感受人车交互新体验，构建人车家、车路云生态融合体系，无论是远程控制家中设备，还是享受个性化的娱乐内容，都能得心应手。更有AI+文旅、移动云盘AI写真等AI宝贝等展项吸引了现场目光，引得观众纷纷驻足。

(责编：曹淼、李源)

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