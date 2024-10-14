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市场监管总局：推动将质量信誉作为企业的融资依据

2024年10月14日10:56 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者郝帅）14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。

国家市场监管总局局长罗文表示，一直以来，市场监管总局高度重视服务经营主体工作。近期，国家市场监管总局按照中央一揽子增量政策的部署，将推出以下四个方面的政策措施：

一是引导平台企业用流量帮助平台内商户提升品牌知名度、扩大市场交易量。将出台《关于引导网络交易平台发挥流量积极作用、扶持中小微经营主体发展的意见》，鼓励网络交易平台企业合理配置流量资源，重点向三类经营主体倾斜，就是农产品经营主体、特色经营主体和新入驻经营主体倾斜，同时结合大型促销等活动加大对平台内企业商户的流量支持，帮助企业商户提高流量利用效率，提升经营管理水平，充分激发平台内经营主体的内生动力和市场活力。

二是推动将质量信誉作为企业的融资依据。着力推动金融机构将企业的质量能力、质量管理、质量品牌等质量信誉要素，纳入对企业的信贷审批和风险管理模型，尤其要为中小微企业量身定制金融产品和服务，在授信额度、利率、融资期限、还款方式方面实施差异化安排，提高企业的融资可得性和便利度。同时推动股权、基金、债券等融资工具组合发力，每年可以实现质量融资增信授信额度3000亿元，这将全面惠及各类企业。

三是对个体工商户实施分型分类、精准帮扶。大家知道，个体工商户是我国数量最多的经营主体，截至今年8月底，我国实有个体工商户1.25亿户，占我国经营主体总数的三分之二。个体工商户在稳就业、惠民生、促发展方面发挥着重要作用。市场监管总局将个体工商户分为生存、成长、发展三个类型和名、特、优、新四个类别，将在今年年底前建成全国统一的分型分类“个体工商户名录库”。在此基础上，将会同相关部门在税收、社保、就业、融资等领域出台更有针对性的政策，推动地方政府在场地、成本、培训、招工等方面对个体工商户实施精准帮扶。

四是加快制修订设备更新和消费品以旧换新相关重点标准的进程。大规模设备更新和消费品以旧换新，能够有效拉动投资、促进消费，为企业提供广阔的市场发展空间。今年以来，总局围绕“两新”行动，安排了130项标准制修订任务，目前已经完成74项，接下来将深入实施标准提升行动，加快推进标准的研制进程，重点升级能耗排放技术标准、提升产品质量安全标准、加大回收循环利用标准供给，切实以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新。

(责编：郝帅、吕骞)
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