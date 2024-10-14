2024年是新中国成立75周年，也是中国人寿成立75周年。从成立至今，中国人寿始终把自身发展与国家民族前途命运紧密相连，融入实现中华民族伟大复兴中国梦的历史洪流之中。“中”“国”“人”“寿”这四个字，每一个都是中国人寿对国家和人民的庄严承诺。

中：中流击水 与国同行 以央企本心担当时代使命

1949年，国内首家保险公司被批准组建，开启中国人寿发展元年。1996年，中保人寿保险有限公司分设成立，迈入专业化经营时代。从1996年到1998年，公司营销队伍在短短两年时间里由近6万人发展到20多万人，保费收入从200亿元左右增加到530亿元。1998年10月，国务院批准改建成立中国人寿保险公司。从此，中国人寿作为独立品牌出现在世人面前，加快向现代化迈进。2003年，中国人寿保险公司重组改制为中国人寿保险（集团）公司，独家发起设立的寿险公司于同年12月在境外上市。在随后十余年间，集团旗下资产公司、财险公司、养老险公司、国寿投资公司、国寿健投公司相继成立，持续开辟新业务领域。2012年，中国人寿正式列入中央管理，为公司改革创新、可持续发展注入新的动力。2016年，中国人寿入主广发银行，开启保险、投资、银行三大业务板块协同发展的综合金融新格局。

时光荏苒75载，一代又一代国寿人薪火相传、接续奋斗，在时代大潮中劈波斩浪、锐意进取。目前，中国人寿已从一家传统的国有企业改制成为核心寿险业务在境内外上市的现代公司，从一个单体的寿险公司发展成为三大业务板块协同发展的综合金融保险集团，旗下多家单位均位居细分行业第一或前列，不断在时代中成长，并以成长回应时代之诺。

国：国之大者 善作善成 以实干恒心服务国家发展

从科技自立自强到区域协调发展，从绿色低碳发展到乡村全面振兴……中国人寿作为国有大型金融机构，正秉持金融报国、保险为民的初心使命，奋力书写着中国式现代化建设的金融答卷。积极参与具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目投融资，以金融向“新”力赋能新质生产力，助力科技自立自强，2023年科技保险风险保障达87万亿元，截至2024年上半年末，支持科技自立自强存量投资规模超3500亿元，科技金融信贷余额超2200亿元，彰显服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石作用。

精准对接区域金融保险需求，截至2024年上半年末，全集团保险资金支持重点区域存量投资规模再上新台阶，集团成员单位广发银行三大区域对公一般贷款增量占全行贷款增量的89%，以特色为基挖掘区域潜力，助力改革图卷在神州大地上徐徐铺展。

将绿色金融作为服务现代化产业体系建设的重要力量，持续丰富产品体系，拓宽碳汇保险服务领域，实现森林、草原、海洋等生态系统碳汇全覆盖，并持续加大绿色发展的投资和信贷支持力度。中国人寿2023年绿色保险保障金额达12万亿元，截至2024年上半年末，绿色投资存量规模超5000亿元，绿色信贷余额超1900亿元，以金融活水守护“绿水青山”。

党的十八大以来，12个中央一号文件锚定建设农业强国目标，聚焦推进乡村全面振兴主题，对“三农”工作进行系统部署。从湖北丹江口的汩汩清水到郧西的千亩茶园，从广西龙州的赤红热土到天等的高耸石峰……一茬一茬接着干的国寿人与老乡们一起，塑造和领略乡村全面振兴和农业强国建设的磅礴景象。中国人寿2023年涉农风险保障超35万亿元，承保3亿多人次，截至2024年上半年末，全集团保险资金投资支持乡村振兴领域存量规模超1300亿元，涉农信贷余额超1800亿元。

人：人民至上 坚守本源 以为民初心守护美好生活

中国人寿紧紧围绕人民群众“急难愁盼”问题，强化风险保障，持续丰富产品服务体系，全力参与多层次社会保障体系建设。在健康养老领域持续发力，公司大病保险覆盖近3.6亿城乡居民，2023年赔款超250亿元，承办长期护理保险覆盖4400万人，企业年金、职业年金管理规模超1.7万亿元，各类商业养老保险积累准备金规模近4万亿元；聚焦新业态人群需要，公司2023年为新市民、新业态人群提供约8.6万亿元保险保障，农民工工资履约保证保险为322万农民工提供1609亿元工资保障。

更好的日子体现在顶层设计不断落地落实，是幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养。中国人寿在全局上擘画，在细微处推进，一老一小间，彰显“把发展成果不断转化为生活品质”的为民担当。老吾老以及人之老，公司先后发起设立合计总规模500亿元的大健康基金、200亿元的大养老基金、100亿元的银发产业基金，并加速在全国20个至30个中心城市推进养老养生项目布局，大力构建机构养老、社区养老、居家养老“三位一体”的健康养老服务体系，建成和在建养老床位数近1万张。幼吾幼以及人之幼，公司始终坚守在公益事业第一线，助养地震孤儿、策划国寿小画家活动、举办CBA小记者梦想计划等，特别是自2019年起创新开展“百校体育帮扶计划”，面向湖北、广西、四川、云南等12个省区市的乡村学校，捐赠运动器材装备、选派体育大学生志愿支教、开展专业篮球集训和联赛。截至2023年底，该计划已累计支持917所乡村学校，受益学生达85万人次，无数希望的种子正在生长发芽。

寿：寿福绵长 共赴新程 以奋进决心奔赴辽阔未来

中国人寿始终与党和人民同心同行，全力服务国家发展大局、用心守护人民美好生活。

突出的政治优势是中国人寿深耕中国市场的最大优势。中国人寿集团年合并营业收入保持1万亿元，2023年境内新增各类风险保额近800万亿元，截至2024年上半年末，直接服务实体经济存量投资规模超4.6万亿元。每一个坚实的步伐都镌刻着金融工作政治性、人民性。

独特的网络优势是中国人寿触达客户和服务客户的坚实根基。中国人寿在全国共有2万多家分支机构及网点，近80万员工和销售队伍和5000多家服务柜面，并设有分支机构和代表处，各类金融保险服务不仅能“网上办、指尖办”，更能“身边办、就近办”。

雄厚的客户优势是中国人寿成就事业的最大财富。中国人寿已累计为超8亿客户提供保险保障、财富管理等服务，客户的所需、所急、所难、所盼都指引着改革创新的努力方向。让数据跑起来、让信息活起来，让困惑有答案、让心声有回响，一切都只为了给客户提供更好的一站式金融产品服务。

卓越的品牌优势是中国人寿持续发展的“护城河”。中国人寿品牌价值达5019.85亿元，持续领跑中国金融保险企业。在时光的洗礼下，“金字招牌”始终熠熠生辉，与一代又一代的客户“双向奔赴”。

强大的综合金融优势是中国人寿制胜市场的重要法宝。中国人寿集团下设8家一级子公司、1家全国性股份制商业银行和1所直属院校，业务范围全面涵盖保险、投资、银行三大板块，并已与30家地方政府、69家企事业单位建立战略合作关系，集聚发展动能，综合实力和核心竞争力不断迈上新台阶。

面向未来，中国人寿将持续紧紧围绕建设金融强国目标，坚定不移走好中国特色金融发展之路，全力做好金融“五篇大文章”，充分发挥好保险经济减震器和社会稳定器功能，努力在更大范围、更深层次、更高水平上建设世界一流企业，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献更大力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经