人民网北京10月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。国家金融监督管理总局副局长丛林在会上表示，近期，金融监管总局围绕助企帮扶，出台了一系列举措，打通小微企业融资的堵点和卡点，优化营商环境，畅通融资渠道，力争做到服务不减、价格更优。

第一项措施，优化无还本续贷政策，帮助经营主体缓解资金周转困难。这项政策适用范围不仅包括小微企业，同时还阶段性地扩大到中型企业。符合条件的续期贷款不能因为办理续贷下调贷款分类。银行要加强风险管理，综合考量借款人的履约能力、担保等因素，合理确定续期贷款的风险分类。

第二项措施，会同国家发展改革委建立了支持小微企业的融资协调工作机制。这项机制的核心是在区县层面建立工作专班，搭建起银企精准对接的桥梁。在企业端，全面了解辖内企业实际经营状况，做到“心中有数”，精准帮扶，切实解决企业的融资困难。在银行端，疏通信息传递和资金传导的堵点和卡点。依法合规经营、有真实的融资需求、信用状况良好的企业，都能通过这个机制获得发展所需要的资金。这个资金没有中间环节，直达且融资成本合适。

第三项措施，进一步发挥保险的保障作用。在工程建设、外贸出口等相关领域，推动履约保证保险、关税保证保险来替代保证金。这项措施上半年已经帮助52万家企业盘活存量资金，减少资金周转压力。同时，还推动出口信用保险公司采用“信用保障+保单融资”这种综合金融服务的方式，帮助众多出口企业减少后顾之忧。

第四项措施，完善尽职免责制度。提升小微企业金融服务的关键，就是要给基层的信贷人员松绑减负，营造尽职免责、鼓励担当的积极氛围。所以，近期对于原来的普惠信贷尽职免责通知作了进一步修订，明确了各类免责的情形。对于基本履行了岗位职责，仅有轻微过失的人员，可以减责或者免责。据了解，很多银行都已经按照监管要求，细化并且完善了内部规定，免责人数和比例都有上升。

“此外，监管工作更加突出精准监管。在依法监管、全面监管的前提下，对于服务小微企业等普惠金融领域的一般性、操作性风险，会更多采取政策指导、风险提示、督促整改等柔性包容的监管措施，寓监管于服务，让监管更有温度，提高金融机构落实助企帮扶政策的积极性和主动性，共同为企业发展营造良好环境。”丛林说。

(责编：罗知之、吕骞)

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