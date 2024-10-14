“我们正处于一个加速且不确定的时代，面临市场碎片化、竞争跨界和可持续发展等诸多挑战。从ICT行业发展角度，首先是完善基础设施，建立一套全域智联的立体连接体系；其次是智能化升级，打造一套全栈开放的智算体系；再次是科创领域的紧密合作，面向未来共筑可持续增长的引擎。”中兴通讯总裁徐子阳表示。

10月11日至13日，以“智焕新生 共创AI+时代”为主题的2024中国移动合作伙伴大会在广州召开。徐子阳受邀出席大会主论坛并发表《5G-A新时代，AI+兴未来》的主题演讲，分享中兴通讯在人工智能浪潮下的数智实践与创新。

中兴通讯总裁徐子阳发表《5G-A新时代，AI+兴未来》的主题演讲。（受访者供图）

徐子阳指出，当前，中兴通讯正与中国移动携手从全域智联的广阔领域展开布局，助力建设新型基础设施；并秉承以网强算、训推并举、开放解耦的核心主张，提供全栈开放智算方案，助力中移AI+行动计划；同时，公司也在不断深化研发范式变革，与中国移动携手并进共谱科创合作新篇章，共创AI时代新生态。

徐子阳从地面、低空、高空、太空多个赛道，阐述了中兴通讯助力中国移动在全域智联的广阔天地间的布局，助力建设新型基础设施。在地面赛道，截至目前，中兴通讯已经为9万个小区开通了3CC，单用户速率超过5.4Gbps；在雄安工厂，发布三代五模全速率50G PON赋能AOI工业生产；同时，在毫米波领域开创无线制播新模式，助力央视春晚无线制播。

在车路云一体化领域，中兴通讯在珠海打造了5G全UU交通治理多场景应用，实现了车路云一体化；在四川德阳，通过RedCap实现了智慧停车应用，大幅降低了部署成本和周期。此外，在工业制造领域，中兴通讯在恒洋热电厂部署了无线连接的高可靠数据采集系统，每个锅炉有1000多个采集点，节省了近数万米铜线。同时，中兴通讯携手紫金山实验室以及江苏未来网络集团，在未来网络上成功完成400GE广域确定性测试，在2000km传输距离下抖动小于5微秒。

在低空赛道，中兴通讯携手中国移动，在云南红河使用通感+AI打造立体安防，识别无人机走私；在北京延庆，打造5G-A通感一体低空智慧园区；在深圳，共建低空经济融合创新示范区；在张家界，共建低空智慧机场，识别黑飞无人机，保障航空飞行安全。

在高空赛道，中兴通讯自主研发了达到航空级别的CPE（客户驻地设备）、芯片以及核心算法，实现了单个基站最大300公里的覆盖半径，并且在100MHz带宽下，最大下行速率可达800Mbps。此外，中兴通讯还开发了先进的自研多普勒频移算法，能够支持高达1200公里/小时的航速，确保高速移动场景下的稳定通信。

在太空赛道，中兴通讯成功开展了LEO低轨卫星互联网项目，并在GEO地球同步轨道卫星上实现了IoT-NTN实时语音外场验证。

徐子阳表示，在智算领域，中兴通讯秉承以网强算、训推并举、开放解耦的核心主张，提供全栈开放智算方案，助力中移AI+行动计划。

在以网强算方面，中兴通讯携手中国移动，推进GPU的开放互联，联合研发新互联超节点AI服务器，突破传统GPU服务器的通信瓶颈。未来，还可将高带宽域（HBD）从机内扩展至机间互联，为构建更大规模的超节点奠定坚实基础。训推并举才能加速商业闭环，中兴通讯与中国移动共同探索训推一体机，致力于解决大模型商用的“最后一公里”难题。“智睿魔方AiCube”智算一体机已经在多个行业领域进行了探索和实践，赋能8个行业、20多个应用场景。开放解耦，中兴通讯倡导并积极实践软硬解耦、训推解耦、模型解耦，最大限度融汇产业各方优势和智慧，携手共建繁荣生态。

中兴通讯以全栈开放的智算方案，携手产业和行业伙伴，正在积极探索AI在各行各业的落地实践，加速实体经济的智能化进程。

徐子阳强调，中兴通讯将继续深化与各行各业的合作，以开放的心态和领先的技术，助力中移AI+行动计划实现更多创新突破，共创繁荣的AI生态圈。

徐子阳提到，在科技创新领域，中兴通讯推出数字星云架构，其核心是组装式研发，灵活敏捷，以快打快。以确定的架构持续优化底层核心能力，抽象共性特征，构建80%-90%的可复用且灵活组合的组件，同时辅以DevOps等低代码能力，快速实现10%-20%的场景化定制开发，持续迭代演进。

基于组装式研发能力，中兴通讯与中国移动深化科创合作，在过往全系产品合作基础上进一步深化，围绕中国移动BASIC6重点科创攻关任务，中兴通讯聚焦自身优势能力，针对核心关键技术与中国移动展开联合攻关。未来双方将共投资源、共研产品、共拓市场、共筑生态，促进产业链上下游协同，推动产业共建及高质量发展。

最后，徐子阳表示，中兴通讯将以利他共赢、科技向善作为行动的准则，共同筑就一个可持续发展的美好未来。在高效协作的浪潮中，中兴通讯也将与中国移动继续深化战略合作，协同推进技术创新，在优势互补下，实现新技术的共创、新产品的共建、新应用的共拓。

(责编：曹淼、李源)

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