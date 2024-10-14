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工信部：将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板

2024年10月14日11:13 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （方经纶）10月14日，国新办举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。会上，工业和信息化部副部长王江平透露，近期，工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道。

我国目前有专精特新中小企业14.1万家，专精特新“小巨人”企业1.46万家，在推进新型工业化、发展新质生产力中发挥了重要作用。王江平表示，下一步，工信部将会同相关部门，着力构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，完善“选种、育苗、培优”全周期培育体系，促进专精特新中小企业高质量发展。

在科技创新方面。工信部联合财政部启动新一轮专精特新支持政策，今年将通过中央财政支持1000多家重点“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品、强化产业链的配套能力。通过专项再贷款项目，支持1100多家“小巨人”企业技术改造和设备更新。面向中小企业发布中试服务资源目录，优先支持“小巨人”企业参与重点产品和重点工艺的应用计划。实施专利产业化促进中小企业成长计划，为符合条件的专精特新中小企业提供快速预审、确权等知识产权方面的服务。

在数字化转型方面。近期已遴选第二批中小企业数字化转型试点城市，中央财政下达资金27亿元，地方财政投入超过120亿元，明年工信部将再遴选一批试点城市，预计累计支持全国4万多家中小企业数字化转型。

在金融支持方面。近期，工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道；会同有关部门聚焦重点产业链，启动“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，推动金融机构与链上中小企业开展精准对接。

在服务保障方面。支持“小巨人”企业设立博士后科研工作站、赋予高层次人才举荐权，支持专精特新中小企业试点开展高级职称自主评审。推动地方在人才落户、住房、子女教育等方面为专精特新中小企业提供专项支持。同时，工信部建成贯穿国家、省、市、县四级的中小企业服务网，涵盖1780多家公共服务机构，打通政策、技术、管理、服务资源落地的“最后一公里”。

(责编：申佳平、吕骞)
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