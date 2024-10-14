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工信部：我国高端制造业等领域独角兽企业占比超78%

2024年10月14日11:26 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （方经纶）10月14日，国新办举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。工业和信息化部副部长王江平在会上表示，近年来，我国独角兽企业数量持续增长，综合能力得到了较大提升，涌现了一批超级独角兽企业。来自高端制造业、消费与零售、高新技术等领域的独角兽企业占比超过了78%，去年新增的独角兽企业中，超过一半来自新能源、人工智能、半导体等硬科技赛道。

独角兽企业作为新经济新业态新模式的代表性企业，具有发展速度快、成长性高的特点，已经成为推动新质生产力的一股新生力量。王江平表示，独角兽企业的成长，一方面需要企业自身的科技实力，另一方面也需要良好的发展环境。下一步，工信部将采取五方面措施，推动支持我国独角兽企业发展。

一是建立全国统一、部省联动的独角兽企业培育体系。

二是支持独角兽企业技术创新，鼓励和引导独角兽企业围绕国家战略需求开展技术攻关，掌握更多的“独门绝技”。

三是加大对独角兽企业的金融支持，发挥产融合作平台的作用，支持独角兽企业上市、并购、重组等。

四是前瞻布局未来产业，重点围绕原子级制造、脑机接口、6G等新领域新赛道，发展壮大独角兽企业。

五是支持独角兽企业融入全球创新网络，开展创新合作。“我们特别欢迎国际创新团队来华创业，同时也欢迎外资投资在华的独角兽企业，我们愿与世界分享中国创新创业的发展机遇。”王江平说。

(责编：申佳平、吕骞)
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