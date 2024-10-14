人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局：将加大对涉企违规收费的监管执法力度

2024年10月14日11:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月14日电 （记者杨迪）14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。国家市场监管总局局长罗文在会上表示，近期，市场监管总局将加大对涉企违规收费的监管执法力度，切实帮助企业减轻负担。

罗文介绍，一是坚决制止违法违规设立收费项目。将针对政府部门及下属单位、行业协会收费，加强涉企收费政策文件的源头把关，对检查发现没有法定依据的政策文件，及时推动修改、废止。针对金融机构、水电气暖等收费主体，加强检查抽查，坚决治理重复收费、强制收费等问题。完善各类涉企收费目录清单，全面公开收费项目、依据和标准，不在目录内的一律不得收费。

二是加大对乱收费行为的惩戒力度。对行政机关、具有管理公共事务职能的事业单位和社会组织、在特定领域和环节具有优势地位的收费主体，综合运用市场监管、行业监管、信用监管等手段，加大对乱收费行为的惩戒力度，公开曝光社会反映强烈的重大案件。加强对典型案件的宣传解读，以案释法、以案明规，让缴费企业了解收费政策，让收费单位严守政策边界，充分发挥社会监督作用。加强行纪衔接，及时按程序移交违纪行为问题线索。

三是加强涉企收费监管法治保障。以《价格法》修订为契机，明确对国家机关、事业单位收费管理的法定要求。推动出台《涉企收费违法违规行为处理办法》，细化涉企收费违法违规行为认定标准，加大行政处罚力度。加快修订完善各领域涉企收费执法指南、合规指南，夯实收费监管的法制基础。强化《行业协会商会收费行为合规指南》实施，进一步规范社会组织收费行为，优化营商环境。

四是健全涉企收费长效监管机制。加强对乱收费问题的源头治理，探索建立涉企收费政策文件合规审查制度，加强对政策文件的审核把关，有效解决政策文件增加企业付费义务、加重企业负担等问题。完善常态化问题线索收集机制，建立涉企收费监测点，充分发挥乱收费治理“前哨站”的作用。同时，创新监管方式方法，完善提醒敦促、责令整改、约谈警示、挂牌督办等手段，推动乱收费问题整改到位。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：将加大对涉企违规收费的监管执法力度
　　人民网北京10月14日电 （记者杨迪）14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。国家市场监管总局局长罗文在会上表示，近期，市场监管总局将加大对涉企违规收费的监管执法力度，切实帮助企业减轻负担。…
工信部：我国高端制造业等领域独角兽企业占比超78%
　　人民网北京10月14日电 （方经纶）10月14日，国新办举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。工业和信息化部副部长王江平在会上表示，近年来，我国独角兽企业数量持续增长，综合能力得到了较大提升，涌现了一批超级独角兽企业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部