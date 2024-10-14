人民网北京10月14日电 （记者杨迪）14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。国家市场监管总局局长罗文在会上表示，近期，市场监管总局将加大对涉企违规收费的监管执法力度，切实帮助企业减轻负担。

罗文介绍，一是坚决制止违法违规设立收费项目。将针对政府部门及下属单位、行业协会收费，加强涉企收费政策文件的源头把关，对检查发现没有法定依据的政策文件，及时推动修改、废止。针对金融机构、水电气暖等收费主体，加强检查抽查，坚决治理重复收费、强制收费等问题。完善各类涉企收费目录清单，全面公开收费项目、依据和标准，不在目录内的一律不得收费。

二是加大对乱收费行为的惩戒力度。对行政机关、具有管理公共事务职能的事业单位和社会组织、在特定领域和环节具有优势地位的收费主体，综合运用市场监管、行业监管、信用监管等手段，加大对乱收费行为的惩戒力度，公开曝光社会反映强烈的重大案件。加强对典型案件的宣传解读，以案释法、以案明规，让缴费企业了解收费政策，让收费单位严守政策边界，充分发挥社会监督作用。加强行纪衔接，及时按程序移交违纪行为问题线索。

三是加强涉企收费监管法治保障。以《价格法》修订为契机，明确对国家机关、事业单位收费管理的法定要求。推动出台《涉企收费违法违规行为处理办法》，细化涉企收费违法违规行为认定标准，加大行政处罚力度。加快修订完善各领域涉企收费执法指南、合规指南，夯实收费监管的法制基础。强化《行业协会商会收费行为合规指南》实施，进一步规范社会组织收费行为，优化营商环境。

四是健全涉企收费长效监管机制。加强对乱收费问题的源头治理，探索建立涉企收费政策文件合规审查制度，加强对政策文件的审核把关，有效解决政策文件增加企业付费义务、加重企业负担等问题。完善常态化问题线索收集机制，建立涉企收费监测点，充分发挥乱收费治理“前哨站”的作用。同时，创新监管方式方法，完善提醒敦促、责令整改、约谈警示、挂牌督办等手段，推动乱收费问题整改到位。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经