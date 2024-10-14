人民网北京10月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。国家金融监督管理总局副局长丛林在会上表示，低成本信贷资金要直达基层，打通惠企利民的“最后一公里”。

丛林介绍，小微企业对于经济、就业和民生都有着重要的作用。金融监管总局在充分调研并且借鉴有关机制经验做法的基础上，牵头建立了支持小微企业融资协调工作机制，加强央地联动，从供需两端发力，统筹解决小微企业融资难和银行放贷难的问题。

支持小微企业融资协调工作机制要“达成什么目标”？丛林表示，一是直达基层。二是快速便捷。银行原则上要在1个月内作出是否授信的决定。对于符合条件的企业，银行要开辟绿色通道，优化流程，加快办理速度。三是利率适宜。通过节约信息收集成本、压减中间环节，减少放贷成本和附加费用，总体上降低小微企业的综合融资成本。

(责编：罗知之、吕骞)

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