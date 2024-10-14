人民网记者 车柯蒙 王天乐

报废旧车并购买新能源车和燃油车，补贴标准由每辆1万元和7000元分别提高至2万元和1.5万元；购买2级以上能效水效标准的冰箱、洗衣机等8类家电产品，补贴提高到售价的15%……今年7月，国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，这是自今年3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，又一次政策加码。

从新增家电、家装等重点领域；到加大重点领域更新换新的补贴力度；再到优惠进一步“直达快享”……一系列政策红利正助力居民生活“焕新”。

家电、家居、家装消费紧贴百姓生活，截至目前，中国主要家电保有量超过30亿台，更新换代的潜力巨大。近日，《记者去哪儿》栏目走访北京多家家电卖场，以旧换新的标语和补贴细则随处可见，“真金白银”的优惠正直达消费者。

“消费者进店咨询比较多的是补贴型号、力度和旧家电的处理问题。”据品质之家海信（北京东四红星）会员店店长张鹏介绍，目前，带补贴的型号销售情况都比较好，以一台一万元左右的机器为例，符合一级能效的话，可以补贴20%，相当于打了八折。

对于不少企业而言，以旧换新政策为市场添了“一把火”。“从国庆的数据来看，北京地区海尔、卡萨帝品牌销量同比增长60%，其中，卡萨帝品牌销量增幅达到78%。”海尔智家北京分公司营销总监李见说。“国庆假期门店的客流大幅提升，销量同比增长达到60%以上。”长虹·美菱中国区京津营销分部冰洗KA经理吴文杰表示。

如何让消费者“去旧更容易、换新更愿意”？通过走访，记者发现多数品牌都能为消费者提供上门估值、回收等相关服务并根据残值再次补贴。

“国家补贴，人民受益，以旧换新的政策挺不错。”一位选购壁挂式洗衣机的消费者说。

“以旧换新”补贴政策同样助力汽车市场迎来消费热潮。今年6月，财政部发布《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》，汽车以旧换新补贴年度资金总额近112亿元。增值税发票数据显示，国庆假期，全国二手车销量同比增长65.9%，汽车新车销量同比增长11.7%，其中新能源车同比增长45.8%。

“目前，40%以上的用户都选择用以旧换新的方案购车。”据北京蓝色港湾蔚来中心门店店长薛睿介绍，自今年4月蔚来宣布推出最高10亿元油车置换补贴以来，品牌已经连续5个月交付超2万台。

大力推动消费品以旧换新，既是利企惠民的重大政策，也是深入实施扩大内需战略的重要举措。记者了解到，支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金，在8月初已全部下达到地方。商务部数据显示，截至9月29日零时，全国511万名消费者购买八大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售额超335亿元。

汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，以旧换新“真金白银”的政策红利正为百姓美好生活持续增色。（实习生钟文玥对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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