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中国太保获国家数据管理能力成熟度评估（DCMM）5级认证

2024年10月14日14:13 | 来源：中国网财经
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原标题：权威认证!中国太保喜获国家数据管理能力成熟度评估(DCMM)5级

　　近日，中国电子信息联合会正式发布，中国太保凭借在数据管理方面的卓越实力，获得DCMM（数据管理能力成熟度模型）5级认证，成为首家通过DCMM5级的保险集团，为保险行业的数字化转型及数据管理树立了新的标杆，具有重要的示范引领作用。

　　DCMM是我国在数据管理领域最权威的数据管理成熟度认证体系，其评估内容覆盖数据战路、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质星、数据标准和数据生存周期8个核心能力域、28个能力项，以及445项评估标准。评估等级自低向高依次为初始级（1级）、受管理级（2级）、稳健级（3级）、量化管理级（4级）和优化级（5级）。

　　据悉，为促进数据作为新型生产要素的安全高效流通和开发利用，激活数据要素潜能，发挥数据要素乘数效应，赋能企业高质量发展，中国太保制定"数智太保〞战略，规划Di03司内数据破壁项目，DCMM认证作为该项目的子项目，秉承“以评促建，以评促改〞的原则，通过DCMM项目实施，一方面，提升了公司整体的数据管理能力，为数据要素破壁提供了基础能力保障，另一方面，也进一步增强了中国太保在数据管理领域的行业影响力和竞争力。

　　作为国内综合性保险金融集团，近年来中国太保深耕数智化转型，发挥大数据治理体系优势，通过金融与数字技术的有机融合，拓展并加快推进数字劳动力等场景化应用，赋能公司高质量发展。未来，中国太保还将持续完善集团数据管理体系，强化数据要素治理，为保险业务数智化升级注入更为强劲的动力，做好金融 “五篇大文章”，打造保险新质生产力。

(责编：董童、李源)
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