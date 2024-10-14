人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智慧酿造 数智化助力白酒行业发展

2024年10月14日14:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月14日电 （记者孙博洋）10月11日，在上海酒博会期间，国台酒文化与新技术融合传播发布会在上海举行。

论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，当下，传统产业以数智技术提升已经成为产业必须去做的事情，智慧酿造未来必将成为趋势；未来，白酒行业要加大科研力度，系统解析传统酿造的机理，解析传统酿造的核心密码，只有如此，才能知道如何实现智慧酿造。

江南大学教授徐岩表示，传统生物发酵产业现代化改造已成为必然。目前仍面临诸多挑战，但以固态发酵工程学机理、微生态发酵技术及菌群进化调控为代表的发酵机理性研究，正为智能化补齐短板，在传承的基础上，结合新技术，将推动产业实现高效能和高质量发展。

天士力大健康产业投资集团董事局主席、天士力生物医药产业集团董事长、国台数智酒业集团董事长闫凯境表示，传统的时代给予了酱香白酒发展壮大的原始动力，数智时代为酱香白酒提供接续发展的新动力。

随着大数据、人工智能等新兴技术的飞速发展，数智技术在白酒产业的应用前景越发广阔。

天士力集团荣誉主席、天士力数智健康产业集团董事长、国台数智酒业集团创新生产力总师闫希军表示，通过国台二十五年发展，实践证明，采用数智化的技术对传统产业进行根本性转型，改造升级方向是正确的，措施是可行的，效益是显著的。

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所所长欧阳劲松表示，数智化要重点关注精准数字化的描述、标准化规范化的生产、硬软兼施的质效控制。数智化已成为白酒行业高质量发展的必由之路。

中国生产力促进中心协会名誉理事长刘玉兰认为，打造新名酒需要结合现代科技力量，从品牌定位、产品研发、生产过程、营销推广等方面入手，在激烈的市场竞争中脱颖而出，保持品牌的竞争力和市场地位。

中国酒业协会副秘书长刘振国表示，高质量发展的本质是创新驱动发展，科技创新已经成为白酒产业发展的核心驱动力。这种创新要求将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统酒业，催生酒业新模式，激发酒业新动能。

据悉，论坛上还发布了《数智赋能打造中国新名酒》报告。报告指出，白酒行业正进入“老名酒+新名酒”双核时代。“中国新名酒”应具备“五大特质”：即长期主义的践行者、科技创新的引领者、美好生活的助力者、传统文化的弘扬者和社会价值的赋能者。

闫凯境表示，锚定“数智国台”这一发展目标，公司将持续巩固先发优势，坚定推进实现智能化制造、数字化供应链、网络化市场、自中心创造、区块链组织，开创“产业大模型、数智营销、产品研制、生态体验、健康文化”五大新篇，不断致力于科技创新、产业升级、品牌建设和文化再造，推进酱香白酒向现代产业迈进，奋力开启中国酱香型白酒新篇章。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“知天而作”底气足 绘就乡村振兴好“丰”景
　　金秋十月，各地传来丰收的喜讯：“秋粮单产进一步提高”“冬小麦、冬油菜播种开局顺利”…… 据农业农村部最新农情调度显示，截至10月12日，全国秋粮已收获59.8%，进度同比快1.6个百分点，连续8天日收面积3000万亩左右。随着秋收进程加快，各地气象部门紧跟农时，抓好重点时段预报，切实提高农业防灾减灾能力，全力以赴做好秋收气象服务保障工作。…
业界：中国白酒在国际市场潜力正逐步释放
　　人民网北京10月14日电 （记者孙博洋）记者从中国酒业协会获悉，10月11日，第二十一届中国国际酒业博览会期间，2024中国白酒文化国际推广活动在上海举行。 图为活动现场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部