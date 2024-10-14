人民网北京10月14日电 （记者孙博洋）10月11日，在上海酒博会期间，国台酒文化与新技术融合传播发布会在上海举行。

论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，当下，传统产业以数智技术提升已经成为产业必须去做的事情，智慧酿造未来必将成为趋势；未来，白酒行业要加大科研力度，系统解析传统酿造的机理，解析传统酿造的核心密码，只有如此，才能知道如何实现智慧酿造。

江南大学教授徐岩表示，传统生物发酵产业现代化改造已成为必然。目前仍面临诸多挑战，但以固态发酵工程学机理、微生态发酵技术及菌群进化调控为代表的发酵机理性研究，正为智能化补齐短板，在传承的基础上，结合新技术，将推动产业实现高效能和高质量发展。

天士力大健康产业投资集团董事局主席、天士力生物医药产业集团董事长、国台数智酒业集团董事长闫凯境表示，传统的时代给予了酱香白酒发展壮大的原始动力，数智时代为酱香白酒提供接续发展的新动力。

随着大数据、人工智能等新兴技术的飞速发展，数智技术在白酒产业的应用前景越发广阔。

天士力集团荣誉主席、天士力数智健康产业集团董事长、国台数智酒业集团创新生产力总师闫希军表示，通过国台二十五年发展，实践证明，采用数智化的技术对传统产业进行根本性转型，改造升级方向是正确的，措施是可行的，效益是显著的。

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所所长欧阳劲松表示，数智化要重点关注精准数字化的描述、标准化规范化的生产、硬软兼施的质效控制。数智化已成为白酒行业高质量发展的必由之路。

中国生产力促进中心协会名誉理事长刘玉兰认为，打造新名酒需要结合现代科技力量，从品牌定位、产品研发、生产过程、营销推广等方面入手，在激烈的市场竞争中脱颖而出，保持品牌的竞争力和市场地位。

中国酒业协会副秘书长刘振国表示，高质量发展的本质是创新驱动发展，科技创新已经成为白酒产业发展的核心驱动力。这种创新要求将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统酒业，催生酒业新模式，激发酒业新动能。

据悉，论坛上还发布了《数智赋能打造中国新名酒》报告。报告指出，白酒行业正进入“老名酒+新名酒”双核时代。“中国新名酒”应具备“五大特质”：即长期主义的践行者、科技创新的引领者、美好生活的助力者、传统文化的弘扬者和社会价值的赋能者。

闫凯境表示，锚定“数智国台”这一发展目标，公司将持续巩固先发优势，坚定推进实现智能化制造、数字化供应链、网络化市场、自中心创造、区块链组织，开创“产业大模型、数智营销、产品研制、生态体验、健康文化”五大新篇，不断致力于科技创新、产业升级、品牌建设和文化再造，推进酱香白酒向现代产业迈进，奋力开启中国酱香型白酒新篇章。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经