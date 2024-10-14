人民网北京10月14日电 （记者孙博洋）记者从中国酒业协会获悉，10月11日，第二十一届中国国际酒业博览会期间，2024中国白酒文化国际推广活动在上海举行。

图为活动现场。受访方供图

据了解，本次白酒文化国际推广活动的主题为“源起中国 扬帆世界”。中国白酒正在朝着稳定发展的方向迈进，但从“走出去”到“走进去”并非一日之功，对酒企而言，如何借助中国传统文化的国际影响力，以及白酒文化体系的构建，让中国白酒的国际化进阶成为活动热议话题。

中国酒业协会理事长宋书玉。受访方供图

活动上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，文化是美酒的灵魂，酒文化承载着中华五千年悠久的历史，“中国名酒应该肩负起开拓国际蓝海的使命。

洋河股份党委书记、董事长张联东。受访方供图

中国酒业协会白酒文化国际推广工作委员会当值理事长，洋河股份党委书记、董事长张联东表示，从首次扬帆“出海”，到如今荣耀“入海”，对文化的坚守，是中国白酒扬帆世界的底气与追求。

随着全球经济的不断发展和消费者需求的日益多元化，中国白酒在国际市场上的潜力正逐步释放，中国白酒品牌正经历着一场意义非凡的“出海”浪潮，中国白酒国际化也迎来前所未有的发展机遇。

北京大学文化资源研究中心主任、中文系教授张颐武表示，中国有巨大的机遇，白酒有巨大的全球展开的空间。他认为，充满新希望、新机遇、新可能的未来就在眼前。

业内人士认为，除了文化的传播和推广，国际化标准的制定也至关重要。

中国食品发酵工业研究院党委书记郭新光表示，推动白酒国际化，标准先行。要建立我国白酒统一的形象，以标准化语言从白酒典型生产工艺特征、微生态、感官、风味骨架等方面，提出新型白酒品质表达方式。

据悉，在活动上，中国酒业协会还发布了《白酒文化国际推广手册》，向全球消费者讲好中国白酒故事。

(责编：王连香、吕骞)

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