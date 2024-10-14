人民网北京10月14日电 （记者孙博洋）10月11日，第九届中国先进材料产业博览会在青岛西海岸新区举行。

据悉，中国先进材料产业博览会自2016年创办至今已连续成功举办九届，本届展会展出面积2万平方米，来自全国300余家航空航天、轨道交通、兵器、船舶、海工、汽车、化工、新能源、电子等新材料及制品领域的科研生产企业，集中展示高强度、超轻、防辐射、耐高温、耐腐蚀、阻燃、防弹防刺防割、超导热等高性能材料、制品及高端装备。

据主办方介绍，展会同期举办了军民两用新材料大会及八场各领域材料专业技术论坛、对接交流会，助力军地科技协同创新、军地合作，突破新材料领域关键核心技术，打造先进材料全产业链展示交易对接平台。

博览会主办方相关负责人表示，本届展会设立高校科研成果展示区、国产化替代装备展区、低空经济展区等专题展区。高校科研成果展区重点展示国内高等院校及科研院所的新材料领域最新科研成果，来自浙江大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、南京航空航天大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学等47所高等院校的最新科研成果信息集中亮相成果展区，为高校科研单位与企业搭建了信息对接交流平台，也为科研成果落地转化落地提供了良好服务。

(责编：王连香、吕骞)

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