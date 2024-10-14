欧阳易佳

金秋十月，各地传来丰收的喜讯：“秋粮单产进一步提高”“冬小麦、冬油菜播种开局顺利”……

据农业农村部最新农情调度显示，截至10月12日，全国秋粮已收获59.8%，进度同比快1.6个百分点，连续8天日收面积3000万亩左右。随着秋收进程加快，各地气象部门紧跟农时，抓好重点时段预报，切实提高农业防灾减灾能力，全力以赴做好秋收气象服务保障工作。

筑起黑土地“金色粮仓” 守好秋粮丰产“主阵地”

千里沃野，稻菽飘香。在黑龙江这片肥沃的黑土地上，金黄色的稻浪翻滚，沉甸甸的玉米棒低垂，丰收的喜悦洋溢在一张张质朴的笑脸上，这是对辛勤劳作一年取得硕果的最高礼赞。

东北地区是我国秋粮丰产的“主阵地”。作为粮食生产的第一大省，黑龙江粮食总产量、商品量、调出量均位居全国首位。农情调度显示，今年黑龙江省粮食作物实播2.29亿亩，农作物总体长势良好，粮食丰收在望。

“总体来看，2024年作物生长关键期农业气候资源丰沛，虽然营养生长初期出现低温、多雨、寡照时段，但营养生长后期和生殖生长期热量得到及时补充，整体气象条件适宜作物生长发育和产量形成。当前各地作物长势良好，今年全省粮食丰收已成定局。”黑龙江省气象科学研究所高级工程师王晾晾说。

今年，黑龙江加快推进千万吨粮食增产计划，坚持把多种粮、种好粮作为重中之重，努力当好国家最稳固、最可靠、最坚实的“大粮仓”。气象部门以国家“十四五”重点研发项目为依托，开展东北玉米水稻低温冷害监测评估及预警预测，并研发了水稻、玉米作物春播及移栽预报模型，能够准确预测不同作物在不同地区的最佳播种和移栽时间，为农户提供科学的农事安排建议，优化种植布局，提高作物产量和品质。

筑牢粮食安全坝 守护民生根本“幸福田”

自动气象观测站、苗情监测仪像“哨兵”一样矗立田间，智能水肥一体机随着农户发出的手机指令，缓缓开启浇灌作业……行走在河南省开封市兰考县仪封镇高标准农田里，处处都能感受到浓浓的农业现代化气息。

兰考，作为河南省首个全国首批整县级推进高标准农田建设试点县，按照市场化、专业化、社会化的“投融建运管”运营模式，已经建成高标准农田示范区32万亩，“沃野千里”吨粮田的“丰”景胜地。

气象保障是种好粮、收足粮的重要一环。2022年，河南首次将气象与田、土、水、路、林、电、技、管并列，作为高标准农田建设内容之一，大力推进气象保障能力建设。目前，已搭建554个自动土壤水分站、143个农田小气候监测站，积累28类农业气象数据，同时布设118个地面验证点，校准风云气象卫星的监测密度，将780万条历史数据汇聚上云，实现了作物生产全要素监测。

守护粮食安全，不仅要目光盯着田间，还要掌握真招式。

河南省信阳市罗山县水稻种植户抓住有利天气抢收水稻。黄钱钱摄

“我们利用海量数据，构建了60种算法模型，用于苗情分类监测、风险动态研判、灾害预报预警。”河南省气象科学研究所所长姬兴杰介绍，针对可能出现的晚霜冻害、条锈病、干热风等灾害，他们会提前预判趋势，并发布农业气象灾害风险预警。同时，综合土壤墒情、作物需水量和未来降水预报信息，该所研发出节水灌溉技术，精准提供作物灌溉指令，做到全周期保障粮食生产。

新风扑面好“丰”景 建起更高水平“齐鲁粮仓”

作为农业大省，山东省的粮食产量连续三年稳步增长。在这片肥沃的土地上，稻浪滚滚、鱼跃莲池、瓜果盈枝，香气四溢。

“灌浆后期是小麦良种产量和品质形成的关键时期。”济宁兖州区农业技术推广站站长王燕表示，做好干热风等自然灾害的预警防范非常重要，从5月初开始，气象和农业技术人员组成的“专家联盟”就持续发挥作用。

“气象、农业农村部门联合发布的干热风等灾害预警提示，为我们做好良种灌溉和‘一喷三防’提供了重要指导。”济宁红地种业有限公司总经理宁红娣指着手机屏幕说。

近年来，山东气象部门全面推进农业生产气象服务工作，深入挖掘服务需求，多举措保障粮食丰收丰产。

在青岛，与智慧乡村发展服务中心合作，将农业气象数据接入智能农机数字化管理服务平台，为农险服务装上“智慧芯”；在泰安，以全链条气象服务为舵，精准把握农业生产的每一个关键节点；在东营市河口区，与农业农村部门合作分析盐碱地气候特点，探索适合不同农作物生长的气象条件，共同研发优良品种和科学的种植模式，增加了盐碱地的农业生产效益。

走进丰收的田间，农民们脸上洋溢着幸福的笑容。他们感慨地说：“今年的丰收，多亏了气象部门的准确预报。有了他们的及时帮助，我们种地更有信心了。”

(责编：王连香、吕骞)

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