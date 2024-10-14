前三季度外贸数据出炉，稳增长态势延续
新华社北京10月14日电（记者胡旭、邹多为）海关总署14日发布数据显示，2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。
其中进口13.71万亿元，同比增长4.1%，出口18.62万亿元，增长6.2%，增速较前8个月分别放缓0.6和0.7个百分点。
海关总署副署长王令浚在当天国新办举行的新闻发布会上表示，当前内外部环境更加错综复杂，我国外贸发展面临一些挑战，总体看，得益于供需两方面的推动，进出口保持稳定增长，而且三个季度进出口规模均超过10万亿元，这在历史同期也是首次。
从国内看，出口产品结构持续优化。前三季度，我国出口机电产品11.03万亿元，同比增长8%，占出口比重近六成。其中，高端装备、集成电路、汽车、家用电器出口分别增长43.4%、22%、22.5%、15.5%。
各类经营主体保持活跃。前三季度，我国最大的外贸经营主体——民营企业进出口17.78万亿元，同比增长9.4%，对整体外贸增长的贡献率达到93.8%；外商投资企业进出口增长1.1%，连续两个季度增长。
在工业生产和消费市场平稳增长带动下，前三季度，我国大宗商品进口量同比增加5%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品9.01亿吨，增加4.8%；铁、铝等金属矿砂11.38亿吨，增加4.9%。同期，消费品进口超过1.3万亿元。
从国际看，市场多元化稳步推进。前三季度，我国与全球160多个国家和地区贸易实现增长。其中，对欧盟、美国等传统伙伴进出口同比分别增长0.9%、4.2%。
同期，我国对共建“一带一路”国家进出口15.21万亿元，同比增长6.3%，占比提升至47.1%；对其他金砖国家进出口增长5.1%；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口增长4.5%，其中对东盟进出口增长9.4%。
王令浚表示，我国经济的基本面及市场广阔、韧性强、潜力大的有利条件并未改变，随着存量政策和增量政策接续发力，外贸发展积极因素累积增多，四季度进出口稳增长有基础、有支撑。
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