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海关总署：前三季度我国进出口同比增长5.3%

2024年10月14日15:26 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者王震）国新办14日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度进出口情况。海关总署副署长王令浚介绍，今年以来，我国货物进出口稳定增长，外贸结构持续优化。数据显示，前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。

具体来看，主要呈现这几个方面的特点：

一是进出口总值创出新高，各季度都在10万亿元以上。前三季度历史同期首次突破32万亿元，各季度进出口是10.15万亿、11万亿、11.17万亿元，可以说季季过10万亿元，三季过32万亿元，这在历史同期是首次。

二是各类经营主体保持活跃，民营企业实现较快增长。前三季度，我国民营企业进出口17.78万亿元，增长9.4%，占外贸总值的55%，提升了2.1个百分点；外商投资企业进出口9.53万亿元，增长了1.1%，连续两个季度都是增长；国有企业进出口4.9万亿元，增长0.1%。

三是市场多元化稳步推进，与全球160多个国家和地区贸易实现增长。对共建“一带一路”国家进出口15.21万亿元，增长6.3%，占比提升到47.1%；对RCEP其他成员国进出口9.63万亿元，增长4.5%，其中对东盟进出口5.09万亿元，增长9.4%。同期，对欧盟、美国分别进出口4.18万亿元和3.59万亿元，分别增长0.9%、4.2%。

四是出口产品结构优化，高端装备出口增长超4成。前三季度，我国机电产品出口11.03万亿元，增长8%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。此外，传统劳动密集型产品出口3.13万亿元，增长2.8%。

五是进口产品丰富多样，大宗商品进口量稳定增加。前三季度，我国大宗商品进口量增加5%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品9.01亿吨，增加了4.8%；铁、铝等金属矿砂11.38亿吨，增长了4.9%。同期，集成电路、汽车零配件进口值分别增长13.5%、4.6%。消费品进口超过了1.3万亿元。

王令浚表示，总的来说，前三季度我国外贸运行总体平稳，出口、进口都实现了增长。当前内外部环境更加错综复杂，我国外贸发展面临一些挑战。主要是全球贸易保护加剧，主要市场增长动能弱、债务负担重，不确定、不稳定因素增多。但同时也要看到，我国经济的基本面及市场广阔、韧性强、潜力大的有利条件并未改变，存量政策和增量政策接续发力，外贸发展的积极因素累积增多，四季度进出口稳增长是有基础、有支撑的。

(责编：王震、吕骞)
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