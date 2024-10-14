人民网北京10月14日电 （记者王震）国新办14日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度进出口情况。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，前三季度累计出口规模达到了18.62万亿元，其中，9月当月出口2.17万亿元，增长1.6%，连续第6个月保持了增长。

对于9月份出口增速确所放缓，吕大良表示，初步分析，主要是受一些短期偶发因素的影响。首先，跟9月份的极端天气有一定的关系，9月两次台风接连在长三角地区登陆，历史数据也显示，台风对出口的影响持续时间比较长，台风过后船队的排期往往会顺延，出口有所滞后。

其次，前段时间受全球航运不畅、集装箱短缺，以及美国东海岸码头工人合同到期谈判预期等的影响，企业的出货、物流节奏有所调整。

数据也显示，部分产品往年出口旺季是在三季度，今年提前了一个多月。此外，去年9月出口规模基数是比较高的，是年内的次高，仅次于12月份，基数偏高也制约了今年9月的同比增速。总的来说，9月当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动。

“综合来看，我们对四季度出口还是充满信心的。”吕大良指出，从前三季度的整体来看，出口创历史同期新高，同比增长了6.2%，这个增速比最近10年同期的平均增速高了0.5个百分点。

根据各经济体发布的最新数据初步测算，我国整体出口占全球市场份额稳中有升，主要出口产品中，小到家具、家电，大到船舶、集装箱，占全球市场的份额都有不同程度的提升，我国出口依然具有强劲韧性。

(责编：王震、吕骞)

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