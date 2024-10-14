人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海关总署：我国出口规模连续6个月保持增长

2024年10月14日15:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月14日电 （记者王震）国新办14日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度进出口情况。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，前三季度累计出口规模达到了18.62万亿元，其中，9月当月出口2.17万亿元，增长1.6%，连续第6个月保持了增长。

对于9月份出口增速确所放缓，吕大良表示，初步分析，主要是受一些短期偶发因素的影响。首先，跟9月份的极端天气有一定的关系，9月两次台风接连在长三角地区登陆，历史数据也显示，台风对出口的影响持续时间比较长，台风过后船队的排期往往会顺延，出口有所滞后。

其次，前段时间受全球航运不畅、集装箱短缺，以及美国东海岸码头工人合同到期谈判预期等的影响，企业的出货、物流节奏有所调整。

数据也显示，部分产品往年出口旺季是在三季度，今年提前了一个多月。此外，去年9月出口规模基数是比较高的，是年内的次高，仅次于12月份，基数偏高也制约了今年9月的同比增速。总的来说，9月当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动。

“综合来看，我们对四季度出口还是充满信心的。”吕大良指出，从前三季度的整体来看，出口创历史同期新高，同比增长了6.2%，这个增速比最近10年同期的平均增速高了0.5个百分点。

根据各经济体发布的最新数据初步测算，我国整体出口占全球市场份额稳中有升，主要出口产品中，小到家具、家电，大到船舶、集装箱，占全球市场的份额都有不同程度的提升，我国出口依然具有强劲韧性。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署：我国出口规模连续6个月保持增长
　　人民网北京10月14日电 （记者王震）国新办14日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度进出口情况。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，前三季度累计出口规模达到了18.62万亿元，其中，9月当月出口2.17万亿元，增长1.6%，连续第6个月保持了增长。…
海关总署：集成电路、汽车出口分别增长22%和22.5%
　　人民网北京10月14日电 （记者王震）海关总署14日发布数据显示，2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。 其中，前三季度我国高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部