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“一镇街一实事” 地方政府多举措解决百姓急难愁盼

2024年10月14日16:03 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者许维娜）“现在正在建设智慧停车场，今后我们再也不会为停车问题而发愁了，真的太好了。”近日，赫山区纪委监委在沧水铺镇调研督导民生实事时，听到当地社区居民感慨地说。

沧水铺镇位于益阳市东南部，319国道、益宁城际干道、长常高速公路、长石铁路等纵贯全境。镇区常住人口达1万人，周边经济开发区和企业众多，经济活跃，交通便利。

据了解，近年来随着车流、物流、人流逐渐增多，镇区停车难的问题也变得日益凸显，经常因车位不足出现随意占道停车的现象，对此，群众反响比较强烈。当地坚持以“问题”为导向，派出专班深入调研，同时经过多方协调，决定利用车辆密集停放区周边空闲用地，建设相应路外停车场，并作为该镇“一镇街一实事”民生项目重点推进。

目前，该项目一共规划建设7个智慧停车场，其中碧云峰停车场已开工建设，本月底试运行；其它6个停车场建设根据征地拆迁进度分步实施，计划明年中旬全部完工，预计增加车位1000个。

“实事办得怎么样，首要的标准是群众可感可及、点赞称好，而不是自我感觉良好。”赫山区纪委监委主要负责人向记者表示，下一步，将坚持“小切口”精准选题，建立完善“一领域一清单”，“系统性”谋划、“动态式”管理、“项目化”推进。

专家表示，当前，百姓对于生活质量的要求越来越高，对政府的服务和管理能力也寄予了更高的期望。政府部门需要更加关注民生问题，积极倾听百姓的声音，以解决百姓的急难愁盼为工作重点。

(责编：王连香、吕骞)
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