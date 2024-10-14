人民网北京10月14日电 （记者罗知之）中国银行业协会今日发布《中国资产托管行业发展报告（2024）》（以下简称《报告》），这是中国银行业协会托管业务专业委员会连续第13年组织编写、发布和出版的资产托管行业专业报告。

《报告》主要内容包括：一是中央金融工作会议的召开，深刻引领资产托管行业进一步高质量发展。中央金融工作会议明确提出了加快建设金融强国的目标，奋力开拓中国特色金融发展之路，强调“八个坚持”，为金融高质量发展提供了根本遵循。托管行业是连接市场、机构、产品、资产、资金的关键一环，托管银行将进一步提高站位、把握大势，充分发挥资产托管制度基石作用，助力构建中国特色现代金融体系；积极响应党和国家的政策方针，坚持服务重大战略实施，持续引导金融资源向高质量发展的战略方向、重点领域和薄弱环节上聚集，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，助力新质生产力发展。

二是金融改革步伐加快，资产托管行业稳中有进。一方面，百年未有之大变局加速演变，国际地缘政治局势紧张，金融市场波动加剧，应对风险挑战的艰巨性和复杂性增加。另一方面，我国发展仍处于重要战略机遇期，发展动力升级、结构转换提速，金融改革开放步伐加快。面对内外部形势变化，资产托管行业坚守保障受托资产安全的业务本源，保持稳中有进的良好发展势态。截至2023年末，中国银行业资管类产品托管规模161.75万亿元，较上年末增长6.25%；与客户资金保管类产品服务规模合计达到215.54万亿元；资管产品营运外包业务规模7.49万亿元；托管投资组合达33.31万个，较上年末增长14.08%，资产托管行业总体实现稳健发展。

三是贯彻落实监管政策法规，资产托管行业合规稳健发展。2023年，监管机构陆续出台了一系列与资产托管行业密切相关的政策法规，为托管人履职标识了方向、厘出了底线，进一步指导资产托管行业高质量发展和高水平运行。例如，2023年7月，国务院发布《私募投资基金监督管理条例》，坚持强化风险源头管控，划定监管底线，全流程促进私募基金规范运作；2023年10月，国家金融监督管理总局印发《关于促进专属商业养老保险发展有关事项的通知》，明确相关业务要求，进一步扩大经营专属商业养老保险业务的机构范围，有利于推动第三支柱养老保险持续规范发展。新的政策法规进一步规范了资管业务的发展，也为资产托管行业合规稳健发展打开了新的发展思路。托管人积极主动适应监管要求，不断提高风险控制能力和精细化管理水平，搭建风险管理业务系统，强化风险动态管控，助力托管业务实现有质量、有效益、可持续的发展，为资本市场健康运行提供更好保障。

四是坚持守正创新，资产托管行业全方位提升综合能力。《报告》显示，2023年，资产托管行业主动应对外部市场变化，积极把握发展机遇，发挥自身专业能力和平台化优势，在产品、服务、运营、技术、风控等领域持续开展了一系列创新，专业化、精细化、规范化水平更加精进。一是产品和服务方面，托管银行在公募基金、券商资管、信托、养老金、保险、理财、跨境等各个领域创新层出不穷，积极应对市场变化，有力支持了资本市场的平稳有序发展。二是运营方面，托管银行在运营组织架构、创新能力、风险防控、队伍建设及业务连续性保障等方面持续推陈出新，平稳运营能力持续提升。三是技术及系统优化方面，托管银行持续加大科研投入，深入探索最新科技成果在托管业务领域的应用，自动化、智能化水平显著增强，客户服务体验明显改善。四是风控方面，托管银行紧紧遵循合规经营理念，不断完善托管业务风险管理体系，风险管控能力得到有效提升。

五是顺应中国金融市场发展趋势，资产托管行业积极参与金融强国建设。展望未来，中国银行业资产托管业务将在依法合规履行托管人职责的基础上，结合市场形势变化，进一步扎实履行为实体经济服务的责任，继续充分发挥资产托管连接资本市场与实体经济的桥梁作用，为推动资管行业积极发挥输血造血和优化资金配置的功能，引导金融活水精准直达实体经济做出贡献。

(责编：罗知之、吕骞)

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