大会现场。主办方供图

人民网北京10月14日电 （记者许维娜）10月11日至13日，2024年清华大学质量与可靠性研究院年会暨研究院10周年研讨会在清华大学举办。

清华大学质量与可靠性研究院院长李彦夫介绍，本次年会重点推出质量强国清华论坛，旨在搭建一个面向学术界与工业界的国际交流平台，来自国内外的多位院士专家将就可靠性、安全、质量等领域的热点问题开展深入交流。10月12日上午，质量强国论坛在清华大学质量与可靠性研究院院长，清华大学工业工程系教授李彦夫的主持下开场。

原国务院参事，中国标准化专家委员会副主任张纲从质量与可靠性学科建设、人才培养、国内外学术成绩以及产业落地等方面回顾了质量与可靠性研究院十年的发展历程与贡献，指出质量与可靠性研究院的建立与发展顺应时势，应运而生。他指出，研究院应在践行《质量强国建设纲要》“强结构”“强动力”“强基础”和“强治理”方面扮演好角色，为研究院的发展助力。

据了解，清华大学质量与可靠性研究院于2014年成立，由清华大学与原国家质量监督检验检疫总局（现国家市场监督管理总局）共建，挂靠于清华大学工业工程系。

本届年会由清华大学质量与可靠性研究院、清华大学工业工程系主办，承办单位为《产品可靠性报告》杂志社、清华大学出版社，协办单位为北京市系统工程学会中国系统工程学会、系统可靠性工程专业委员会、中国现场统计研究会可靠性工程分会，以及《质量与可靠性》期刊。

(责编：王连香、吕骞)

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