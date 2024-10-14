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金秋十月红色旅游持续升温 激活经济发展潜力

人民网记者 许维娜
2024年10月14日16:57 | 来源：人民网
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“早就听闻阿勒泰的秋色绝美，真正看到时才知道是多么震撼。白桦林的风光真美，我在那里游玩时，身心都得到了放松。”最近，习惯了广东四季如春的陈先生，在阿勒泰体验到了截然不同的秋日美景。

在国庆假期的旅游热潮中，阿勒泰的秋日美景成为众多游客心中的向往之地。当地导游小李一直处于忙碌的工作状态。“我已经带领了5个旅行团，一个结束便立刻赶往下一个。”小李向记者透露，“这段时间，累并快乐着是我最真实的写照。”

新疆旅游市场的活跃程度，通过导游的工作强度可见一斑。记者从新疆维吾尔自治区文化和旅游厅了解到，10月1日—7日，全疆接待游客1542.69万人次，同比增长19.77%；实现旅游收入207.19亿元，同比增长16.38%，创历史新高。

有专家表示，相较于五一、端午等假期，国庆假期的消费势头更为强劲，有效促进了旅游消费的增长。目前，旅游市场展现出新的发展趋势，曾经流行的“特种兵式旅游”正逐渐被追求放松和疗愈体验的“慢充式旅游”所取代。这一变化加速了租车自驾、临时预订、错峰出游等新消费习惯的形成。

文旅市场各项指标的增长态势喜人，充分展现了消费信心的稳步回升，深刻反映了中国经济的韧性和潜力。

今年国庆期间，红色旅游成为热门之选。以北京为例，北京市文化和旅游局7日晚发布数据显示，国庆假期，北京共接待游客2159.64万人次，同比增长18.35%；旅游总收入268.85亿元，同比增长11.67%，游客接待量、旅游总收入均创历史新高。

数据显示，今年国庆假期，北京游客接待量排名前十的景区（地区）为王府井、前门大街、天坛公园、颐和园、南锣鼓巷、圆明园、奥林匹克公园、蓝色港湾、奥林匹克森林公园、首钢园。

多个平台也相继发布了国庆假期旅游数据。来自携程方面数据显示，国庆假期，全国红色旅游经典景区日均订单量同比增长70%。其中，圆明园、中国国家博物馆、雨花台、鸭绿江断桥、中山陵景区成为最热红色旅游景区。

金秋十月，大自然铺开斑斓画卷。游客们也不负这片盛情，在丰富业态中尽情解锁“文博游”“奔县游”等新玩法。其中，县域旅游日均订单同比增长40%。

携程研究院专家表示，各地举办的丰富民俗等特色活动增强了游客体验感。数据显示，在国庆期间该平台上，00后（不含05后）的订单占比接近20%，已超越85后和90后成为出游人群中的消费主力。如今00后的旅游消费理念从“来一次让自己开心的旅游”转变为“来一次旅游让自己开心”，他们不断释放消费潜力，逐渐“爆改”整个旅游行业。

“‘非遗+文旅’也刺激今年十一出行呈现出新特点。”T3相关负责人表示，不少小众城市为了吸引更多游客，将当地的非遗和文艺演出、文旅活动紧密结合，这些城市也在今年的假期出游中脱颖而出。

这一分析也在T3出行大数据中得到了印证。长假期间，保定的莲池书院、东营民俗文化村、秦皇岛的山海关古城打车出行呼叫量同比增幅分别为246.5%、215.7%、191.6%，莲池书院的保定大鼓、东营民俗文化村的秧歌舞、山海关古城的舞狮表演和皮影戏为当地景点增色不少。

入境游增长态势显著，免签政策带来的“朋友圈”扩容效应得以彰显。在国庆期间，携程平台上入境游日均人次增速将近80%。超过半数的外国旅客在中国停留时长超过 7天。并且自今年以来，每4位入境的外国旅客中便有1位是曾经来过中国的“老朋友”。其中，来自意大利、马来西亚、俄罗斯、美国等国家的入境游旅客日均订单同比增长幅度均超过3倍。

业内人士认为，文旅深度融合因消费需求升级。旅游市场发展中，需求更多样化个性化。人们旅游理念从看山水风景转为“观文品史、体验生活”。期待各方多措并举、加强创新，才能赋能文旅融合，更好满足不断增长的多元消费需求。

(责编：王连香、吕骞)
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