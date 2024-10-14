人民网北京10月14日电 （记者许维娜）中国特色农事节气、天人合一生态伦理、独特宅院民居、质朴农业景观、耕读传家家训、邻里守望民俗等中华文化标识汇聚于传统村落。

“当下，传统村落保护利用工作成效显著。”近日，住房城乡建设部相关负责人介绍，截至目前，我国共有8155个村落列入中国传统村落保护名录并实施了挂牌保护，16个省份将5028个村落列入省级传统村落保护名录，保护55.6万栋传统建筑，传承发展5965项省级及以上非物质文化遗产，形成了世界上规模最大、价值最丰富、保护最完整农耕文明遗产保护群。

记者从住房城乡建设部了解到，10月13日，住房城乡建设部在江西省上饶市婺源县召开全国传统村落保护利用工作推进会，部署下一阶段重点任务，努力推动传统村落保护利用工作迈上新台阶。

上述负责人表示，传统村落是中华优秀传统文化的基因库，要尊重规律，深刻认识到保护利用传统村落是守护中华农耕文明的必然要求，是全面推进乡村振兴的重要抓手，是持续增进民生福祉的客观需要，必须进一步增强保护好利用好传统村落的责任感、使命感。要坚持因地制宜、因势利导、突出特色，坚持保护为先、利用为基、传承为本，坚持村民主体、政府主导、社会助力，保护住传统村落中各类文化遗产的“形”，守住传统村落承载的中华优秀传统文化这个“魂”，保留那些一直居住在传统村落中的人们。

会议要求，要不断提升传统村落保护利用工作水平，重点体现在四个方面：

一是要进一步加大保护力度，持续实施好住房城乡建设部门向本级党委年度专题报告城乡历史文化保护传承工作制度，推动将传统村落纳入中华文明标识体系，组织开展中国传统村落调查评估，让传统村落的“生命力”更强；

二是要进一步推动活化利用，继续开展传统村落集中连片保护利用示范，补足村庄基础设施和公共服务设施短板，发展休闲旅游、文化创意等产业，持续开展“设计下乡”，提升建筑质量安全和居住品质，让传统村落的“烟火气”更旺；

三是要进一步突出文化传承，加强常态化、多元化宣传推广，推动村史村志编写，研究梳理传统营建营造智慧，让传统村落的“文化味”更浓；

四是要进一步强化制度保障，完善法规政策标准，建立多方参与的合作机制，加强专业人才队伍建设，让传统村落的工作基础更牢。

(责编：王连香、吕骞)

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