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科技创新驱动健康产业 业界多举措满足消费新需求

2024年10月14日16:57 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者许维娜）如今，大健康理念深入人心，人们对健康需求迫切。如何利用精准医学、数智科技等先进手段助力肌肤保养，是医学与大健康领域共同的关注点。

《2024—2030年中国抗皱霜行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告》显示，消费者对肌肤保养意识逐步提升，抗衰老需求持续上升，为抗皱霜市场注入了强大增长潜力。当下国货美妆在抗皱霜领域的市场份额攀升至50.4%，体现出市场具有活力和潜力。预估到2024年，中国抗皱市场规模可达1500亿元。

有专家表示，在当前的市场环境中，消费者的肌肤保养意识逐步进化，抗衰老已经成为热门需求。从数据上看，抗衰老需求的不断上升，有力地推动了抗皱霜市场的发展，带来了增长潜力。

新一代消费者的崛起，意味着在产品端也需要不断迭代。在市场对抗皱产品需求日益增长的情况下，许多企业开始探索细分领域。

以尚赫公司为例，其顺应这一趋势，在深入研究消费者对眼部肌肤护理需求的基础上，于近日推出了玻妃焕妍抗皱眼霜，整合了多种技术与创新理念。“当前大健康产业进入了历史发展的机遇期，但产品结构显然不能满足市场多层次的需求，加大研发投入，让产品与消费者精准定位，是我们持续的课题。”尚赫公司CEO陈旻君如是说。

据了解，尚赫公司近年来与国家级实验室、浙江大学、中国科学院等机构合作，建立了产、学、研科研体系。同时，公司汇聚了药理学、化学、生物等领域的研发团队，并整合资源建立了全球化人才及技术储备。

另有专家表示，随着抗衰老市场的不断扩大，企业需更加注重产品的专业性和个性化，以满足消费者日益增长的需求。在科技创新的浪潮下，大健康产业不断迎来新的发展机遇，助力消费者达成健康与美丽携手同行的目标。

(责编：王连香、吕骞)
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