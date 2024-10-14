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前三季度金融统计数据出炉 人民币贷款增加16.02万亿元

2024年10月14日17:06 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2024年前三季度金融统计数据报告显示，9月末，广义货币（M2）余额309.48万亿元，同比增长6.8%。此外，前三季度人民币贷款增加16.02万亿元。

广义货币增长6.8%

9月末，广义货币（M2）余额309.48万亿元，同比增长6.8%。狭义货币（M1）余额62.82万亿元，同比下降7.4%。流通中货币（M0）余额12.18万亿元，同比增长11.5%。前三季度净投放现金8386亿元。

前三季度人民币贷款增加16.02万亿元

9月末，本外币贷款余额257.71万亿元，同比增长7.6%。月末人民币贷款余额253.61万亿元，同比增长8.1%。

前三季度人民币贷款增加16.02万亿元。分部门看，住户贷款增加1.94万亿元，其中，短期贷款增加4024亿元，中长期贷款增加1.54万亿元；企（事）业单位贷款增加13.46万亿元，其中，短期贷款增加2.83万亿元，中长期贷款增加9.66万亿元，票据融资增加8283亿元；非银行业金融机构贷款增加1887亿元。

9月末，外币贷款余额5855亿美元，同比下降14.6%。前三季度外币贷款减少709亿美元。

前三季度人民币存款增加16.62万亿元

9月末，本外币存款余额306.83万亿元，同比增长7.1%。月末人民币存款余额300.88万亿元，同比增长7.1%。

前三季度人民币存款增加16.62万亿元。其中，住户存款增加11.85万亿元，非金融企业存款减少2.11万亿元，财政性存款增加7248亿元，非银行业金融机构存款增加4.5万亿元。

9月末，外币存款余额8491亿美元，同比增长9%。前三季度外币存款增加512亿美元。

9月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.78%，质押式债券回购月加权平均利率为1.83%

前三季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交1583.16万亿元，日均成交8.38万亿元，日均成交同比下降2.8%。其中，同业拆借日均成交同比下降31.4%，现券日均成交同比增长25.7%，质押式回购日均成交同比下降5.6%。

9月份同业拆借加权平均利率为1.78%，比上月高0.01个百分点，比上年同期低0.09个百分点。质押式回购加权平均利率为1.83%，比上月高0.04个百分点，比上年同期低0.13个百分点。

国家外汇储备余额3.32万亿美元

9月末，国家外汇储备余额为3.32万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑7.0074元人民币。

前三季度经常项下跨境人民币结算金额为11.76万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6.04万亿元

前三季度，经常项下跨境人民币结算金额为11.76万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为8.88万亿元、2.88万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6.04万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2.11万亿元、3.93万亿元。

(责编：罗知之、吕骞)
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