人民网北京10月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，初步统计，9月末社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。

其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为250.87万亿元，同比增长7.8%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.43万亿元，同比下降18.6%；委托贷款余额为11.25万亿元，同比下降0.9%；信托贷款余额为4.26万亿元，同比增长11.8%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.34万亿元，同比下降19.6%；企业债券余额为32.07万亿元，同比增长2.2%；政府债券余额为76.97万亿元，同比增长16.4%；非金融企业境内股票余额为11.6万亿元，同比增长2.6%。

从结构看，9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.4%，同比低0.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.4%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比2.8%，同比低0.2个百分点；信托贷款余额占比1.1%，同比高0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.6%，同比低0.2个百分点；企业债券余额占比8%，同比低0.4个百分点；政府债券余额占比19.1%，同比高1.3个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比低0.1个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)

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