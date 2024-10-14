人民网北京10月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，初步统计，前三季度社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。

其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.39万亿元，同比少增4.13万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2063亿元，同比多减698亿元；委托贷款减少155亿元，同比多减1212亿元；信托贷款增加3562亿元，同比多增2923亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1476亿元，同比多减3893亿元；企业债券净融资1.59万亿元，同比少545亿元；政府债券净融资7.18万亿元，同比多1.22万亿元；非金融企业境内股票融资1705亿元，同比少5039亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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