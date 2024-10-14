人民网记者 黄盛

我国软件产业高质量发展有哪些新动力？中国软件行业协会日前编制的《中国软件产业高质量发展报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，近年来，我国软件和信息技术服务业进入结构优化、快速迭代的关键期，顶层设计持续加强，逐步形成了完善的政策支持体系。

其中，我国央企已在近年来成立超过500家数字科技类公司。这些数科公司不仅数量众多，而且覆盖了电力、能源、金融、国防、运营商、电信等各个行业领域，折射出央企对数字化转型的需求和市场策略的深度思考。众多央企数科公司的出现也给传统软件企业带来新的挑战和机遇。

《报告》还分析了前百家软件企业。当中，中电科数字技术、宝信软件、中电金信数字科技、中国民航信息、石化盈科等央企成立的数科公司，得益于数字化转型的加速推进，以及政策与市场的双重驱动，形成快速发展的势头。

此外，《报告》认为，软件根技术是构建高质量软件系统的基础底座，对于提升软件产业的整体水平和竞争力至关重要；软件企业要通过创新，构建起强大的技术储备，推动自身全面、持续、健康发展；稳定的政策环境为软件产业发展提供了全面、多层次的保障与支持。同时，有关部门还通过市场机制的有效引导，促使社会资本更多地流向软件产业，从而不断壮大软件产业的规模与实力。

《报告》建议，通过制定明确的战略规划、优化组织结构、提升技术能力和标准化水平、深化市场洞察和用户研究、实施渐进式产品化转型策略、加强市场营销和品牌建设以及培养所需的人才和文化等策略，积极推动软件产业向标准化、产品化转型，以应对行业挑战并实现可持续发展；通过加强自主研发与创新能力、构建国产技术生态体系、拓展国际合作与交流渠道、加速技术标准化与国际化进程，以及优化创新环境与人才培养等策略，促进我国软件领域技术链和创新链的安全稳定发展。

(责编：王连香、吕骞)

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