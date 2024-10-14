人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

持续推进重点领域节能降碳 提升高质量发展“含绿量”

欧阳易佳
2024年10月14日18:37 | 来源：人民网
小字号

优化产业结构、加快能源绿色转型、持续改善生态环境……近年来，我国不断健全绿色低碳发展机制，持续推进工业、建筑、交通运输等重点领域节能降碳，着力推动减污降碳协同增效，发展的“含绿量”明显增加。

近日，全球最新一批“灯塔工厂”名单发布，在新增的22家制造企业中，中国企业的占比达到近60%，创历史新高。其中，有来自中国的三家工厂被评定为了“可持续灯塔”，这些企业通过人工智能、物联网等技术应用以及其他流程创新，实现了直接碳排放、能源间接碳排放等指标均下降20%以上，全球领先。

中国工程院院士，清华大学环境学院教授贺克斌表示，协同推进降碳减污扩绿增长是实现经济社会绿色转型的关键措施，也是实现美丽中国建设和“双碳”目标的必然选择。降碳减污激发了生产技术的革新和生产方式的变革，通过倒逼传统工业进行技术升级和效率提升，推动绿色低碳的新型经济与产业跨越式发展，为经济增长的韧性和效力提供了动力。

记者从中国环境与发展国际合作委员会2024年年会上了解到，我国在可再生能源领域取得令人瞩目的成就。2023年，中国的风电和太阳能装机容量占全球的一半以上。今年7月份，我国新能源汽车的月度销量渗透率超过了50%，成为市场的主导力量。中国空气质量的治理也取得了显著的进展，2013年到2023年间，中国的PM2.5、二氧化硫平均浓度分别下降了54%和81%，重污染天数减少了90%。

“我国在协同推进降碳减污扩绿增长的领域已经取得了突出的成效。”中国气候变化事务原特使解振华认为，协同推进降碳减污扩绿增长，是实现高质量发展的内在需求。二氧化碳污染物、温室气体同根同源，协同治理可以起到事半功倍的作用。在降碳方面，要加速推动能源结构的转型，大力发展可再生能源，积极构建零碳能源体系，在终端用能方面推广电气化应用，进一步减少碳排放。在减污方面，要不断加强大气污染防治工作，持续提升空气质量标准和污染物的排放标准。在扩绿方面，要积极推进生态修复与扩展生态空间，确保了绿水青山的可持续发展。

锚定重点目标，各地加快推进降碳减污扩绿的步伐。在广东、山东、山西等地，积极推进新型储能和抽水蓄能项目的建设，增加可再生能源。钢铁、石化化工、有色金属等重点行业加快节能降碳改造，通过技术攻关，降低了碳排放的同时还增加了效益。上海试点碳市场连续11年100%履约，成交金额超50亿元，碳市场建设积极推进。

业内人士认为，从能源结构看，推动能源绿色低碳发展，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，是协同推动生态环境高质量保护和经济高质量发展的重要支撑。从产业结构来看，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展、大力发展绿色低碳产业等举措，有效推动了减污降碳协同增效。从交通结构来看，要持续提升交通行业能效、推进清洁能源替代、逐步优化运输结构。这些对于推动社会经济整体的减污降碳具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
持续推进重点领域节能降碳 提升高质量发展“含绿量”
　　优化产业结构、加快能源绿色转型、持续改善生态环境……近年来，我国不断健全绿色低碳发展机制，持续推进工业、建筑、交通运输等重点领域节能降碳，着力推动减污降碳协同增效，发展的“含绿量”明显增加。 近日，全球最新一批“灯塔工厂”名单发布，在新增的22家制造企业中，中国企业的占比达到近60%，创历史新高。…
《报告》：央企数科公司为软件行业提供新动力
　　我国软件产业高质量发展有哪些新动力？中国软件行业协会日前编制的《中国软件产业高质量发展报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，近年来，我国软件和信息技术服务业进入结构优化、快速迭代的关键期，顶层设计持续加强，逐步形成了完善的政策支持体系。 其中，我国央企已在近年来成立超过500家数字科技类公司。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部