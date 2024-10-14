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优化产业结构、加快能源绿色转型、持续改善生态环境……近年来，我国不断健全绿色低碳发展机制，持续推进工业、建筑、交通运输等重点领域节能降碳，着力推动减污降碳协同增效，发展的“含绿量”明显增加。

近日，全球最新一批“灯塔工厂”名单发布，在新增的22家制造企业中，中国企业的占比达到近60%，创历史新高。其中，有来自中国的三家工厂被评定为了“可持续灯塔”，这些企业通过人工智能、物联网等技术应用以及其他流程创新，实现了直接碳排放、能源间接碳排放等指标均下降20%以上，全球领先。

中国工程院院士，清华大学环境学院教授贺克斌表示，协同推进降碳减污扩绿增长是实现经济社会绿色转型的关键措施，也是实现美丽中国建设和“双碳”目标的必然选择。降碳减污激发了生产技术的革新和生产方式的变革，通过倒逼传统工业进行技术升级和效率提升，推动绿色低碳的新型经济与产业跨越式发展，为经济增长的韧性和效力提供了动力。

记者从中国环境与发展国际合作委员会2024年年会上了解到，我国在可再生能源领域取得令人瞩目的成就。2023年，中国的风电和太阳能装机容量占全球的一半以上。今年7月份，我国新能源汽车的月度销量渗透率超过了50%，成为市场的主导力量。中国空气质量的治理也取得了显著的进展，2013年到2023年间，中国的PM2.5、二氧化硫平均浓度分别下降了54%和81%，重污染天数减少了90%。

“我国在协同推进降碳减污扩绿增长的领域已经取得了突出的成效。”中国气候变化事务原特使解振华认为，协同推进降碳减污扩绿增长，是实现高质量发展的内在需求。二氧化碳污染物、温室气体同根同源，协同治理可以起到事半功倍的作用。在降碳方面，要加速推动能源结构的转型，大力发展可再生能源，积极构建零碳能源体系，在终端用能方面推广电气化应用，进一步减少碳排放。在减污方面，要不断加强大气污染防治工作，持续提升空气质量标准和污染物的排放标准。在扩绿方面，要积极推进生态修复与扩展生态空间，确保了绿水青山的可持续发展。

锚定重点目标，各地加快推进降碳减污扩绿的步伐。在广东、山东、山西等地，积极推进新型储能和抽水蓄能项目的建设，增加可再生能源。钢铁、石化化工、有色金属等重点行业加快节能降碳改造，通过技术攻关，降低了碳排放的同时还增加了效益。上海试点碳市场连续11年100%履约，成交金额超50亿元，碳市场建设积极推进。

业内人士认为，从能源结构看，推动能源绿色低碳发展，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，是协同推动生态环境高质量保护和经济高质量发展的重要支撑。从产业结构来看，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展、大力发展绿色低碳产业等举措，有效推动了减污降碳协同增效。从交通结构来看，要持续提升交通行业能效、推进清洁能源替代、逐步优化运输结构。这些对于推动社会经济整体的减污降碳具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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