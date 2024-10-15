本报记者 汪文正

在日前举行的国新办新闻发布会上，财政部负责人介绍了“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。据了解，今年以来，财政部门认真贯彻落实中央经济工作会议要求，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，组合使用赤字、专项债、超长期特别国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，加大财政政策力度，加强重点领域保障，积极防范化解风险，促进经济持续回升向好。财政部将在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措。

财政政策实施效果明显

据财政部部长蓝佛安介绍，今年以来，财政工作重点主要包括扩大财政支出规模、优化税费优惠政策、积极扩大国内有效需求、加强基层“三保”和重点领域保障、更大力度支持基本民生保障、抓实化解地方政府债务风险等六个方面。

从支出规模上看，2024年中国安排财政赤字4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元；新增地方政府专项债务限额3.9万亿元，比上年增加1000亿元；发行1万亿超长期特别国债，用好2023年增发国债资金，全年一般公共预算支出规模达到28.55万亿元，持续保持较高的支出强度。

在优化税费优惠政策方面，今年1—8月，支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元。在扩大国内有效需求方面，今年1—9月发行新增专项债券3.6万亿元，支持项目超过3万个，用作项目资本金超2600亿元。

同时，2024年中央财政安排对地方转移支付超10万亿元，其中，均衡性转移支付增长8.8%，县级基本财力保障机制奖补资金增长8.6%，将更多的资金用于补充地方财力，支持地方兜牢基层“三保”底线。

“总的看，积极的财政政策实施效果明显，有力保障了国家重大战略任务的落实，促进了经济运行总体平稳、稳中有进。”蓝佛安说，中国财政有足够的韧劲，通过采取综合性措施，实现收支平衡，完成全年预算目标。

推出一揽子增量政策举措

财政部有关负责人在会上明确，将聚焦地方政府债务、国有大型商业银行、房地产等领域，陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。

防范化解地方政府债务风险，事关发展和安全，事关财政可持续发展。蓝佛安介绍，今年以来，经履行相关程序，财政部已安排1.2万亿元债务限额支持地方化解存量隐性债务和消化政府拖欠企业账款。为缓解地方政府化债压力，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。

针对国有大型商业银行，财政部副部长廖岷介绍，财政部将坚持市场化、法治化原则，积极通过发行特别国债等渠道筹集资金，稳妥有序支持国有大型商业银行进一步增加核心一级资本，提升银行抵御风险和信贷投放能力，更好服务实体经济发展。

针对房地产领域，廖岷说，将坚持严控增量、优化存量、提高质量，积极研究出台有利于房地产平稳发展的政策措施。一是允许专项债券用于土地储备，支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地，确有需要的地区也可以用于新增的土地储备项目。二是用好专项债券来收购存量商品房用作各地的保障性住房，继续用好保障性安居工程补助资金。三是及时优化完善相关税收政策。

针对学生群体，财政部将调整完善高校学生资助政策，加大奖优助困力度。其中，2024年推出四方面政策措施，包括国家奖学金奖励名额翻倍、提高本专科生奖学金奖励标准、提高本专科生国家助学金资助标准、加大国家助学贷款支持力度；2025年，提高研究生学业奖学金奖励标准，提高普通高中国家助学金资助标准，提高中等职业学校国家助学金资助标准并扩大资助范围。

保持必要财政支出强度

蓝佛安说，今年以来，财政部加大对基本民生和重点领域的经费保障，保持财政支出强度，财政运行总体平稳有序，重点支出得到较好保障。

1—9月份，全国一般公共预算支出20.18万亿元，增长2%。其中，社会保障和就业支出增长4.3%，教育支出增长1.1%，农林水支出增长6.4%，城乡社区支出增长6.1%，住房保障支出增长2.5%。

如何更好保证必要的财政支出？蓝佛安表示，将从有效补充财力、切实保障各项重点支出、用足用好各类债务资金三方面着力，保持必要的财政支出强度，确保重点支出应支尽支，发挥好财政逆周期调节作用，推动完成全年经济社会发展目标任务。

据了解，增发国债正在加快使用，超长期特别国债也在陆续下达使用。专项债券方面，待发额度加上已发未用的资金，后3个月各地共有2.3万亿元资金可安排使用。

目前，财政部正加大对经济大省专项债券支持力度，合理安排其他地区专项债券额度，指导地方加快专项债券发行使用。“下一步，要研究扩大专项债券使用范围，健全管理机制，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本，切实推动高质量发展。”财政部副部长王东伟说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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