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提升对外投资的效益性和可持续性（开放谈）

金英姬
2024年10月15日06:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中国对外直接投资进入高质量发展新阶段，既要通过多方面、多层次、多领域的创新，持续优化对外投资的产业结构、地区结构和投资方式，更要注重提升风险防范意识，加强风险防控手段，确保对外投资的效益性和可持续性，提高与投资对象国的合作效益，拓展发展空间。

　　中国对外直接投资的高质量发展需要注入创新力量。近年来，人工智能、数字经济、绿色经济等领域的高新技术发展日新月异，推动了对外直接投资的便利化、数字化、绿色化，催生了新业态、新模式。不断涌现的新质生产力为中国对外直接投资的创新提供了新动能。创新可体现在绿地投资或跨国并购等对外直接投资方式上，运用于投资企业的融资等金融支持上，实施在投资建设运营、境外加工生产、综合配套服务、双方或多方投资合作模式上。通过创新，中国的对外投资企业能够加快提高国际竞争力，打造跨境产业链供应链重要平台，增加跨国合作效益，推动中国产业提质升级。

　　中国对外直接投资的高质量发展需要加强合规经营。中国企业“走出去”开展跨国投资经营，需要“入乡随俗”，了解、理解、尊重和接纳投资对象国或目的地观念、理念、习俗与法规的多元性和异质性。投资对象国与中国之间可能存在文化和意识形态差异，投资企业和相关部门需要做好跨文化交流与沟通和对外舆论宣传，避免或减少对外投资中的纠纷与冲突。

　　近年来，国际社会加大了对ESG（环境、社会、公司治理）的关注，例如《欧盟电池和废电池法规》要求，自2027年起欧洲的动力电池必须持有“电池护照”等。这提示中国对外投资企业，要结合新情况、新规范不断提高合规意识，了解合规内容，进行合规培训，加强合规经营，打造良好的中国投资口碑，提升中国企业的国际美誉度。

　　中国对外直接投资的高质量发展还需要加强风险防控。除了投资对象国汇率利率波动、通货膨胀、市场竞争等传统经济风险之外，当前世界局部军事冲突不断，自然灾害增加，一些国家政局不稳，外资相关法律法规缺乏连续性和可预测性，基础设施落后，跨国投资经营环境变得更加复杂严峻，多种风险叠加上升。加上中国在对外投资产业、投资地区、投资方式上存在结构性问题，对一些产业、地区、国家、方式和技术的集中度高，容易导致依赖风险的加大。有关部门要完善投资综合服务体系，提升投资服务水平，加强国别风险评估，健全对重大项目、重点地区的风险预判、监测及提示。

　　国际局势和全球市场的复杂多变以及地缘政治的风险增加，严重影响对外投资企业的经营活动和经营业绩。因此，提高风险防控意识，加强风险防控能力是直接关系到中国对外直接投资资产安全、投资效果以及跨境投资产业链供应链稳定性的重要课题。

　　（作者为中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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