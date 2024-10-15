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汽车报废更新补贴申请超过一百二十五万份——

以旧换新补贴促汽车消费热度攀升

本报记者 徐佩玉
2024年10月15日06:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　刚刚过去的“十一”期间，逛车展成了不少消费者的主要假日活动。天津、江苏南京、江苏苏州、甘肃兰州、陕西西安、福建福州等地均推出车展活动，国家以旧换新补贴、地方新能源汽车补贴等多重购车补贴同步进行，吸引了大批消费者前往看展、购车。

　　今年以来，一系列支持汽车以旧换新的政策举措接连落地，为消费者送上“真金白银”的补贴。4月底，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，对汽车报废更新给予直达消费者的补贴。7月，国家发展改革委、财政部联合印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，提高汽车报废更新补贴标准，对报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，由原来的补贴1万元提高到2万元，对符合标准的燃油乘用车的补贴增至1.5万元。

　　此后，商务部会同相关部门聚焦汽车、家电、家装厨卫以及电动自行车四大品类，出台系列政策文件，部署指导各地自主开展以旧换新工作。在汽车方面，相关部门持续完善全国汽车以旧换新信息平台功能，为群众提交汽车报废更新补贴申请、各地开展审核提供更多便利，提升“高效办成一件事”质量水平。同时，多个地方已经或正在开发汽车置换更新信息平台。

　　政策加力，让各地掀起了汽车以旧换新热潮。商务部数据显示，截至10月4日零时，全国汽车以旧换新平台累计收到补贴申请125.8万份，其中，绿色节能的新能源汽车购买比例更高，补贴申请量占比达62%。1—8月，全国报废汽车回收量比上年同期增长42.4%，特别是报废更新补贴政策实施以来的5月、6月、7月、8月同比增幅分别达55.6%、72.9%、93.7%和73.8%。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，此前10余个省市调研显示，八成以上消费者知道汽车以旧换新政策，七成以上消费者愿意积极参与。

　　“真金白银”的补贴也让“金九银十”汽车消费旺季更加火热。中国汽车工业协会发布最新数据显示，9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%；1—9月，汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%。

　　新能源汽车市场尤为火热。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（以下简称“乘联会”）数据显示，9月，中国新能源乘用车市场零售112.3万辆，同比增长50.9%，环比增长9.6%；今年以来，中国新能源乘用车市场累计零售1557.4万辆，同比增长2.2%。

　　乘联会分析，国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加“中秋”及“十一”节日效应，9月车市零售呈较强增长态势，“金九”效果突出。

　　中国汽车流通协会分析，10月份汽车报废更新政策及各地以旧换新政策稳步实施，叠加黄金周车展、自驾游热潮及经销商年末“冲刺”，车市需求将持续高涨。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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