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前三季度货物贸易进出口总值创历史同期新高

首超32万亿元，同比增长5.3%

2024年10月15日07:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月14日电  （记者欧阳洁）海关总署10月14日发布数据显示：今年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%。其中，出口18.62万亿元，同比增长6.2%；进口13.71万亿元，同比增长4.1%。

　　前三季度，我国货物贸易进出口总值创新高，历史同期首超32万亿元，各季度分别进出口10.15万亿元、11万亿元、11.17万亿元，均超过10万亿元，这在历史同期也是首次。

　　各类经营主体保持活跃，民营企业进出口实现较快增长。前三季度，我国民营企业进出口17.78万亿元，同比增长9.4%，占我国外贸总值的55%，提升了2.1个百分点；外商投资企业进出口9.53万亿元，同比增长1.1%，连续两个季度实现增长。

　　市场多元化稳步推进，我国与160多个国家和地区贸易实现增长。对共建“一带一路”国家进出口15.21万亿元，同比增长6.3%，占比提升到47.1%；对《区域全面经济伙伴关系协定》其他成员国进出口9.63万亿元，同比增长4.5%，其中对东盟进出口5.09万亿元，同比增长9.4%。

　　出口产品结构优化，高端装备出口增长超四成。前三季度，我国机电产品出口11.03万亿元，同比增长8%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口同比增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口同比分别增长22%、22.5%、15.5%。

　　（相关报道见第二版）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月15日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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