本报记者 欧阳洁

制图：张丹峰

10月14日，国务院新闻办举行新闻发布会，海关总署副署长王令浚介绍：“今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快形成，高质量发展深入推进，货物进出口稳定增长，外贸结构持续优化。”前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%。其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。

一、二、三季度进出口均超10万亿元

王令浚表示，今年我国进出口总值创出新高，前三季度历史同期首次突破32万亿元，各季度分别是10.15万亿、11万亿、11.17万亿元，均超过10万亿元，在历史同期也是首次。今年以来，进出口多个方面的特点值得关注。

各类经营主体保持活跃。民营企业实现较快增长，前三季度，民营企业进出口17.78万亿元，增长9.4%，占外贸总值的55%，提升了2.1个百分点；外商投资企业进出口9.53万亿元，增长1.1%，连续两个季度增长。

市场多元化稳步推进。前三季度，我国对共建“一带一路”国家进出口15.21万亿元，增长6.3%，占比提升到47.1%；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口9.63万亿元，增长4.5%，其中对东盟进出口5.09万亿元，增长9.4%。今年，金砖国家合作机制扩员。扩员后，金砖国家占全球贸易的份额超出了1/5，国际影响力进一步扩大。前三季度，我国对其他金砖国家进出口4.62万亿元，增长5.1%。在工业领域，我国与其他金砖国家充分发挥各自中间品比较优势，在钢铁、化工、纺织等基础工业领域实现互补。在农业领域，我国与其他金砖国家的优势农产品满足了彼此的多元化需求，农机、农资产品贸易往来频繁。

出口产品结构优化。前三季度，机电产品出口11.03万亿元，增长8%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。

供需两方面推动我国进出口保持稳定增长

王令浚表示，今年以来，我国进出口能够保持稳定增长，取决于供需两个方面。

需求方面，从国际看，最新的世贸组织报告上调了对全年货物贸易量增速的预测，世界银行、经合组织等机构认为，全球经济正在企稳，外需回暖为我国出口创造了有利条件。前三季度，我国对欧美日等传统市场出口增长了4.2%，对东盟、拉美等新兴市场出口分别增长了12.3%、13.7%。从国内看，今年以来，我国工业生产稳定增长，带动前三季度煤、天然气、铁矿砂进口量分别增加了11.9%、13%、4.9%。随着消费电子行业周期性上行，半导体制造设备、集成电路、平板显示模组等进口都实现了两位数增长。消费市场延续平稳增长态势，特色水果、葡萄酒、服装等消费品进口分别增长了7.1%、28.9%、6.1%，有效对接了国内多样化的消费需求。

供给方面，当前我国正加快发展新质生产力，制造业高端化、智能化、绿色化趋势非常明显，创新让中国制造受到更广泛的青睐。从高端化看，中国制造展现过硬实力，比如，近期我国出口了全球最大的生产储卸油平台，单价就超过了百亿元，按排水量计算，相当于5艘航母的排水量，这代表了全球海工装备的最高水平。从智能化看，像扫洗拖一体的智能扫地机器人、可以自行调制十余种口味的全自动咖啡机等一大批智能家电广受海外客户欢迎。前三季度，家用电器出口增长了15.5%。从绿色化看，我国新能源产业有效对接全球绿色发展潮流，风力发电机组、电动汽车出口分别增长了73.9%、22%。

9月出口增速放缓，属于短期内正常数据波动

“9月当月，我国出口2.17万亿元，增长1.6%，增速有所放缓，但属于短期内正常数据波动，主要是受一些短期偶发因素影响。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良说。

首先，跟极端天气有一定关系，9月两次台风接连在长三角地区登陆，台风过后船队的排期往往会顺延，出口有所滞后。其次，前段时间受全球航运不畅、集装箱短缺，以及美国东海岸码头工人合同到期谈判预期等的影响，企业的出货、物流节奏有所调整。此外，去年9月出口规模基数较高，也制约了今年9月的同比增速。

吕大良说，根据各经济体发布的最新数据初步测算，我国整体出口占全球市场份额稳中有升，出口依然具有强劲韧性。近期，对800多家主要出口企业开展调研的结果显示，69%的企业反映第四季度出口持平或者增长。

数据同时显示，7月以来，我国进口规模逐月扩大，9月是年内的最高点，环比增长2%。9月，煤、天然气、集成电路进口量分别增加了13%、19%和17%，反映国内需求持续恢复。

关于下一步走势，王令浚分析，当前外部环境更趋复杂严峻，国际货币基金组织的最新报告显示，全球经济增速低于本世纪前20年的平均水平。此外，部分国家频繁对我国产品采取贸易限制措施，国内工业、投资消费等主要经济指标近期也出现了一些波动，这也给外贸发展带来一定的压力。但我国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变，近期各部门各地区正加紧全面贯彻落实中共中央政治局会议决策部署，积极出台一揽子增量政策，支持实体经济和经营主体健康发展。“随着政策协同发力，我国经济将持续稳定向上、向优、向好，我们有条件、有信心实现全年外贸质升量稳的目标。”王令浚表示。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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