本报北京10月14日电 （记者刘志强）13日，国家统计局发布了2024年9月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。数据显示，9月份，消费市场运行总体平稳，价格基本稳定，全国CPI环比持平，同比上涨0.4%；受国际大宗商品价格波动及国内市场有效需求不足等因素影响，PPI环比降幅收窄，同比降幅扩大。

从环比看，9月份食品价格上涨0.8%，涨幅比上月回落2.6个百分点，影响CPI环比上涨约0.16个百分点。食品中，开学季叠加中秋节日因素等影响，鲜菜、鸡蛋、鲜果和猪肉价格分别上涨4.3%、2.5%、2.1%和0.4%，合计影响CPI环比上涨约0.17个百分点；休渔期结束，水产品供应有所增加，价格下降0.5%。非食品价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点，影响CPI环比下降约0.18个百分点。非食品中，暑期结束出行减少，飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别下降14.8%、7.4%和6.3%。

从环比看，PPI下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点；生活资料价格由持平转为下降0.1%。国际油价下行带动国内石油和天然气开采业价格下降3.2%。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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