吴 燕

让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，“藏粮于技”是关键。近年来，从实施科技特派员制度、推广科技小院，到举办网络课程、直播教学……农技推广服务日益深入田间地头，成为农业科技成果转化和现代农业建设的重要推动力。

推广农业科技，得让乡亲们听得懂、乐意听。什么时候打药效果最好？自家果子如何卖上好价钱？新买的农机咋使用？翻出手机，点开短视频，看看农技专家唠嗑、开方，就能听得明白、用得上手。短视频便捷迅速、直观简明、交互性强，助力打通科技进村入户的“最后一公里”，成为乡亲们喜闻乐见的数字“新农具”。

也要看到，一些农技短视频存在粗制滥造、虚假宣传等情况，需要加强监管、优化内容，保证其准确性、可靠性。

拉近农民与农技的距离，让农业科技接地气、有底气，需要发动各方力量，心贴心了解农民所急所盼，手把手传授农民所需所求。希望更多有知识、懂技术、会管理的人才投身农技推广事业，把科技兴农的种子撒播在乡野沃土。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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