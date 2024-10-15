8城市试点开放信用监管数据
便利境外来华人员移动支付
2024年10月15日07:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月14日电 （记者林丽鹂）市场监管总局、国家数据局近日联合印发《关于开展向平台企业开放信用监管数据试点 推动平台经济规范健康发展的通知》，选取8个城市向平台企业开放信用监管数据，以提高境外来华人员移动支付的便利性，强化平台企业落实主体责任，推动平台经济规范健康发展。
在当前消费场景中，境外来华人员习惯绑定信用卡进行移动支付，境内个体工商户普遍使用的微信、支付宝等个人收款码不支持信用卡支付。由于移动支付平台不掌握个体工商户登记信息，造成个体工商户开通商户收款码流程复杂、周期较长，严重影响境外来华人员支付便利性。此次印发通知旨在解决上述难点。
通过向符合条件的移动支付平台开放信用监管数据，服务平台企业进一步简化商户收款码开通流程，实现个体工商户开通商户收款码的快速办理，便利境外来华人员移动支付，推动高水平对外开放。同时，这些数据也将为平台企业核查个体工商户信用风险提供参考，提升平台企业信用管理水平，推动平台企业落实合规主体责任。
在综合考量个体工商户数量、地域特点、移动支付产业发展情况等因素的基础上，选取了江苏苏州、浙江杭州、山东济南、湖北武汉、湖南长沙、广东深圳、四川成都和陕西西安等8个城市开展试点工作。
通知明确规定，数据开放将按照最小必要原则，采用“原始数据不出域、数据可用不可见”的方式开展数据核验，并严格限定仅用于个体工商户开通商户收款码，以及为平台企业核查个体工商户信用风险提供参考；加强系统、接口的安全防护，制定应急处置方案，严防数据安全问题和商业秘密泄露问题。
《 人民日报 》（ 2024年10月15日 07 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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