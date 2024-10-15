本报记者 吴秋余

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下调利率，降低企业融资成本；优化信贷结构，支持国民经济重点领域和薄弱环节；改善住房信贷政策，减轻购房者还款压力……今年前三季度，我国稳健的货币政策精准有效，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。

10月14日，中国人民银行发布今年前三季度相关金融数据。数据显示，前三季度，我国人民币贷款增加16.02万亿元，社会融资规模增量累计为25.66万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.39万亿元。截至9月末，社会融资规模存量402.19万亿元，同比增长8.0%，同经济增长和价格水平预期目标基本匹配。前三季度，我国金融总量总体平稳增长，为实体经济高质量发展提供了有力有效的支持。

企业融资成本下降，经营信心持续恢复

今年以来，我国宏观调控力度加大，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，坚定坚持支持性的货币政策立场，强化逆周期调节，优化完善货币政策框架，综合运用利率、准备金、再贷款、国债买卖等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。为支持经济回升向好，中国人民银行在2月、5月、7月已先后三次实施了比较重大的货币政策调整。

9月27日，中国人民银行决定：自当日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。同日，中国人民银行公告，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

“我国坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。”招联首席研究员董希淼表示，此次中国人民银行从总量和价格两方面发力，在总量上，本次降准为年内第二次降准，预计释放长期流动性约1万亿元；在价格上，下调政策利率20个基点，降幅为近4年最大。

一系列货币政策推动贷款增长保持稳定态势。截至9月末，我国本外币贷款余额257.71万亿元，同比增长7.6%，人民币贷款余额253.61万亿元，同比增长8.1%。量增的同时，贷款利率保持在历史低位水平。9月份新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，比上年同期低约21个基点；新发放个人住房贷款利率为3.32%，比上月低约2个基点，比上年同期低约78个基点，均处于历史低位。

金融政策的有力支持，推动企业融资成本下降，经营信心持续恢复，投资活动也有改善。惠州某石化公司负责人表示，今年以来，一系列政策的累积效应已在显现，企业融资成本继续下行，公司贷款利率由年初的3.2%降至2.85%，本轮降准降息后财务成本还可能进一步下降，计划将更多资源投入产品研发、市场拓展及人才引进等领域。

随着近期一揽子增量政策陆续推出，看好中国经济的企业开始增加投资。东莞某制衣公司日前刚获得港资股东增资3900万港元。该股东表示，增加投资是出于对我国经济发展和巨大市场、良好的基础设施和政策支持、稳定的投资环境、便利的生产条件的认可和信心。广东某外企在华独资建设的首个重大石化项目目前已基本完工，预计今年还将再投资100亿元。该公司全球高级副总裁表示，坚定看好中国、看好粤港澳大湾区发展前景，将进一步拓展合作领域。

信贷结构持续优化，金融支持实体经济底色更足

前不久，在世界制造业大会上，芜湖联合飞机科技有限公司携带创新无人直升机等产品亮相。据该公司有关负责人介绍，得益于金融资金的有力支持，“无人机基地及配套设施建设”项目现已顺利完成30%的建设进度，并陆续投入使用。

今年以来，中国人民银行着力于高质量发展的关键环节，设立科技创新和技术改造再贷款，加大对科技创新和设备更新改造的金融支持，让信贷资源更多流向国民经济重点领域和薄弱环节。

珠海某医疗器械公司在科技创新和技术改造再贷款等政策支持下，迅速升级了3000万元产值厂房，并引入新设备以解决产能受限问题，为后续销售端开拓市场、增强市场竞争力奠定良好基础。

数据显示，截至9月末，制造业中长期贷款余额13.88万亿元，同比增长14.8%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长12.0%。“专精特新”企业贷款余额为4.26万亿元，同比增长13.5%。普惠小微贷款余额为32.90万亿元，同比增长14.5%。以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

“普惠小微贷款、制造业中长期贷款、‘专精特新’企业贷款等均明显高于一般贷款增速，信贷结构持续优化，金融对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度持续增强。”董希淼说。

“近年来，金融部门出台了各种结构性政策举措，推进金融供给侧结构性改革，优化金融服务，实实在在加大了对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，结构性政策最终还是为了服务实体经济，解决实体经济运行中的关键堵点。”中国民生银行首席经济学家温彬认为，随着近期出台的一揽子增量政策逐步落地，未来金融资源将更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节，金融支持实体经济高质量发展的底色会更足、成色会更亮。

减轻购房者还款压力，提升消费能力

9月26日召开的中共中央政治局会议强调，要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。

日前，中国人民银行发布公告，指导商业银行再次下调存量商业性个人住房贷款利率，并进一步完善个人住房贷款利率定价机制。目前各银行已发布具体操作事宜，在10月底前统一实施批量调整。

中国人民银行降低存量个人住房贷款利率通知发布后，各商业银行相继发布转换公告，并明示利率调整方案，给借款人吃下“定心丸”。

10月12日，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六大国有商业银行发布公告，将于10月25日批量调整存量房贷利率。根据公告，此次调整针对商业性个人住房贷款，将对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率实施批量调整。

其中，北京、上海、深圳等地区利率高于LPR（贷款市场报价利率）减30个基点的首套房贷和其他地区利率高于LPR减30个基点的全部存量房贷统一调整至LPR减30个基点。在目前存在新发放商业性个人住房贷款利率加点下限的北京、上海、深圳等地区，二套及以上房贷利率高于相应政策下限的统一调整至当地相应政策下限。

数据显示，截至7月末，全部存量房贷加权平均利率约为4.06%。今年前8个月全国新发放房贷平均利率为3.61%。根据倡议，存量房贷利率批量调整后将降至约3.55%，调整后，利率较调整前的4.06%降幅约0.5个百分点，预计降幅为平均值，具体到每个合同将各有不同。

据测算，以100万元、25年期、等额本息还款的存量房贷为例，假设该房贷利率从4.4%降至3.55%，可节约借款人利息支出每年约5600元。批量调整完成后，预计这一项政策将惠及5000万户家庭，1.5亿人口，每年可为存量房贷家庭节省支出约1500亿元。

今年以来，中国人民银行着力推动各方面达成共识，稳定房地产市场，5月优化住房信贷政策，设立保障性住房再贷款，推动存量商品房去库存；9月进一步降低存量房贷利率和房贷最低首付比例，并延长部分房地产金融政策实施期限。

“前期政策效果逐步显现，房地产市场已有积极反应。”董希淼表示，下调存量房贷利率政策涉及多个部门，各部门达成共识推动本次调整顺利实施实属不易，此举将能够比较明显减轻购房者的还款压力，提升消费能力。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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