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从“一粒砂”到“一条百亿产业链”

本报记者 施 钰
2024年10月15日07:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　福建漳州旗滨光伏新能源科技有限公司全景。
　　资料图片

　　近年来，福建漳州东山县旗滨码头出口的成品玻璃规模创历史新高，2023年达3.88亿元，同比增长326.4%。石英砂是制作玻璃的主要材料，从“一粒砂”到一条产值超百亿的新材料新能源产业链，当地供电公司对产业发展起到重要支撑作用。

　　东山县临港经济产业园是福建省设立的海峡西岸玻璃及新材料产业基地之一，目前已拥有5万吨码头泊位，港区来往货物主要供应光伏及玻璃新材料生产原材料的进口及成品玻璃的出口。针对该园区企业高能耗高用电的特点，国网东山县供电公司提出用电时段优化建议，将非关键生产活动调整至电价低谷时段，同时采用高效的变频电机和节能灯具降低能耗。凭借这些举措，漳州旗滨玻璃有限公司每月节省6%的用电成本，实现碳减排80吨，实现了经济收益、绿色效益的双增长。

　　“我们在码头安装了1套800千瓦的岸电设备，不仅能减少船舶停靠期间的燃油消耗，改善港口及周边区域的环境，还有助于降低企业原料及成品的运输成本。”旗滨码头港口岸电项目负责人许勇平说。据悉，港口岸电投用后每年实现碳减排1810吨。不仅如此，通过在码头进行绿色照明改造，安装的光伏板每年可减少碳排放约400吨。

　　如今，这里已入驻8家优质新能源企业，形成规模化、集约化、园区化的光伏及玻璃新材料产业发展格局。聚焦园区用电设施运维压力大等问题，国网东山县供电公司正不断发力，助力东山县绿色能源产业高质量发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月15日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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