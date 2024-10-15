本报广州10月14日电 （记者李刚）10月14日，记者从中国对外贸易中心获悉：第136届广交会将于10月15日至11月4日在广州分三期举办。广交会三个展期分别聚焦“先进制造”“品质家居”“美好生活”主题，线下展参展企业超3万家。

本届广交会展览总面积155万平方米，展位总数7.4万个，设55个展区、171个专区。其中出口展企业约2.94万家，比上届增加近800家；新企业、新产品、新技术、新业态大量涌现。“新三样”、数字技术、智能制造相关企业约3600家，拥有自主品牌的企业1.4万多家，通过各类国际通行认证的企业1.8万多家；现场将展出新品115万件、绿色产品104万件、自主知识产权产品111万件，均比上届明显增长。同时，本届广交会继续在三个展期设立进口展，展览面积3万平方米，吸引来自49个国家和地区的730家企业参展。

本届广交会优化了跨境电商展示区和贸易服务区，为参展客商提供全链条贸易服务；同时大力提升线上平台效能，助力实现“永不落幕”。线上平台共优化18项功能，首次推出虚拟数字人，全新推出广交会APP。本届线上参展规模更大，目前共有约4.8万家企业上传展品约375万件，企业数和展品数分别比上届增长60%和50%，均创历史新高。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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